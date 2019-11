Carrossel feito na Itália homenageia Carrossel do Tobias no Natal Iluminado

28/11/19 - 05:19:36

Para um bom ambiente de praças, relembrando os tempos de outrora, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, atendeu ao pedido feito pelo público durante o evento do ano passado, e contratou um carrossel para o divertimento do público presente na praça Fausto Cardoso, que foi completamente ambientada com decoração especial alusiva ao natal pelo terceiro ano seguido. O carrossel vem para fazer as pessoas reviverem as boas memórias deixadas pelo “Carrossel do Tobias”, que foi um símbolo da cultura popular de Aracaju entre os anos de 1900 e 1980.

O carrossel que o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac trouxe para o Natal Iluminado ficará por todo o período em que a iluminação estiver acesa nas praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos. O brinquedo tem uma história peculiar, tendo sido fabricado na Itália e ficou instalado na Praça de São Pedro, no Vaticano por muito tempo, sendo inclusive utilizado pelo Papa como diversão com as crianças e adultos que estiveram na Santa Sé. O carrossel também fez parte de vários festivais, a exemplo do Lollapalooza, em São Paulo.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, deputado Laércio Oliveira, o carrossel é um marco que inova no Natal Iluminado, pois eleva a atratividade do evento para as famílias e traz lembranças de bons tempos nas vidas das pessoas, que puderam conviver com o Carrossel do Tobias, durante suas oito décadas de atividade em Aracaju.

“Esse carrossel é o resultado do que a população pediu para o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac no ano passado. Queríamos atender esse anseio do povo e nos esmeramos para conseguir o brinquedo. E um brinquedo lindo e com muita história para contar e que agora escreve um novo capítulo em sua história e na história do Natal Iluminado, além de trazer as reminiscências das histórias das vidas de muitas pessoas que viveram o Carrossel do Tobias em Aracaju. Com isso, nós homenageamos a seu Tobias, ao último dono do carrossel, Milton Santos, e todo o povo de Aracaju, que viverá bons momentos no carrossel com suas famílias”, comentou.

O jornalista Bruno Almeida, neto do último dono do Carrossel do Tobias, agradeceu a homenagem prestada pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac ao público e lembrou que o carrossel é um elemento que fez parte da história de Aracaju, sendo rememorado neste período do Natal Iluminado.

“Essa homenagem feita pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac ao Carrossel do Seu Tobias é muito emocionante e traz à memória o quanto meu avô tinha a satisfação em ver o sorriso nos rostos das crianças, principalmente, na época do Natal. Todos os anos, nessa época, meu avô montava o carrossel na praça, no fundo da Catedral e distribuía milhares de ingressos para crianças que não tinham como pagar, mas sonhavam em participar da festa. Essa ação do meu avô, vem nos lembrar o real sentido do Natal, que é sempre desejar o bem ao próximo e viver em uma sociedade repleta de amor. E ver isso no Natal iluminado nos traz boas lembranças que marcaram as vidas de milhares de sergipanos”, afirmou.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria