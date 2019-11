Devo, não nego…

28/11/19 - 08:21:25

Ao atrasar, meses a fio, o pagamento de produtos e serviços contratados, o governo de Sergipe está quebrando empresas, provocando desemprego em massa e desaquecendo a já enfraquecida economia. Para se ter uma ideia de quanto é grave a situação, muitos empresários vivem ameaçando suspender os serviços porque o governo não lhes paga o que deve. Chega a ser assustador o rastro de problemas deixado pela velhacaria do Executivo. Pior é que não se enxerga uma luz no fim do túnel. Em vez disso, caminha-se para o agravamento deste já terrível quadro, pois as diversas categorias de servidores ameaçam cruzar os braços, em protesto contra os baixos salários e o permanente atraso da folha de pessoal. Em isso acontecendo, não apenas as empresas, mas toda a sociedade será penalizada com a suspensão de serviços essenciais. Lamentavelmente, essa trágica realidade é, em grande parte, fruto da incompetência administrativa de quem se elegeu com o slogan de “chegou para resolver”, mas não consegue fazer nem mesmo o dever de casa. Decididamente, os sergipanos estão no mato sem cachorro!

Portas abertas

Ainda filiado ao Rede, partido que não alcançou a cláusula de barreira em 2018, o vereador aracajuano Cabo Didi pode se filiar no Cidadania. Ele já foi convidado para ingressar na legenda pelo ex-vereador Emerson Ferreira, presidente do Cidadania em Aracaju. O militar agradeceu o convite e prometeu pensar no assunto, porém não deve se definir logo, até porque tem até março para procurar uma nova morada partidária.

Cardápio indigesto

O governador Belivaldo Chagas (PSD) recepcionará, hoje, os deputados estaduais com um farto jantar em palácio. No cardápio do regabofe, a discussão de projetos polêmicos, como o da reforma da Previdência estadual e os que mexem na estrutura da Educação. Por causa destes últimos, os professores entraram em greve e, mesmo a paralisação tendo sido considera ilegal, permanecem protestando nas ruas. Crendeuspai!

Pão e circo

Duas boas notícias vindas da Prefeitura de Aracaju: amanhã, os servidores municipais botam a mão no salário deste mês. Hoje, o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) anuncia a programação do Réveillon 2020. Com dinheiro no bolso para reabastecer a dispensa doméstica, a galera pode se programar para curtir a valer na festa da virada do ano. Arre égua!

Cassação mantida

A defesa até que se virou nos trinta, mas não conseguiu absolver o governador Belivaldo Chagas (PSD) e a vice Eliane Aquino (PT), cassados por abuso de poder. Por quatro votos a três, o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou, ontem os embargos declaratórios impetrados em favor dos dois. A acusação é que, ao assinar dezenas de ordens de serviços em um ano eleitoral, o governador comprometeu a lisura das eleições de 2018. Belivaldo e Eliane vão recorrer ao TSE contra a cassação de seus mandatos. Então, tá!

Prepare o bolso

Péssima notícia: a Petrobras reajustou o preço da gasolina em 4% em suas refinarias. Na semana passada, a empresa já havia aumentado o preço do combustível em 2,8%. O reajuste vale para o combustível vendido nas refinarias. O valor final que o motorista pagará para abastecer o carro dependerá de cada posto de combustível. Danôsse!

Cara na porta

E o ex-deputado federal Heleno Silva (Republicanos) foi à Defesa Civil Nacional, em Brasília, pedir mais carros-pipa para combater a seca. Foi informado que esse tipo de pedido deve ser feito diretamente ao Exército pela Defesa Civil do município flagelado. O objetivo é impedir a ação de intermediários interessados em fazer uso político da seca. Heleno também ficou sabendo que os 13 municípios sergipanos em estado de emergência já estão recebendo ajuda federal. Vixe!

JB, o Falcão!

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) é o mais novo “Falcão Honorário” do Grupamento Tático Aéreo de Sergipe. A homenagem a JB fez parte das comemorações pela passagem dos 10 anos de criação do GTA. Honrado com o título recebido, o ex-governador não economizou nos elogios aos pilotos comandados pelo tenente coronel Fernando: “Homens corajosos e solidários, verdadeiros anjos da guarda do nosso povo”. Aff Maria!

Cheque sem fundo

Os deputados federais e senadores que votaram a favor da famigerada reforma da Previdência em troca de milhões em emendas, estão por aqui com o governo Bolsonaro. É que, após votarem contra os trabalhadores, os dito cujos ficaram sabendo que o governo não tem dinheiro para honrar a promessa. Pior é que os parlamentares ludibriados não podem botar a boca no trombone para não escancarar o toma lá dá cá. Homem, vôte!

Viva a poesia

A Câmara de Aracaju vai premiar, segunda-feira próxima, os vencedores da 4ª edição do concurso de Poesia Governador Marcelo Déda. Participaram da disputa 194 estudantes da rede municipal de ensino, número 60% superior ao registrado em 2018. Os poetas vendedores são Rafael Soares Santos, 14 anos, Alana Albuquerque Marques Nascimento, 12 anos, Crislayne Rosa de Lima Silva, 11 anos. Os três receberão notebook e tablets como prêmios. Parabéns!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 28 de maio de 1915.