EM BRASÍLIA, MACHADO SE REÚNE COM MARIA DO CARMO E MINISTRA DA AGRICULTURA

28/11/19 - 15:39:31

O ex-deputado federal José Carlos Machado, esteve nesta quarta-feira (27) em Brasília, acompanhado pela senadora Maria do Carmo, para uma audiência com a ministra da agricultura, Tereza Cristina Corrêa.

Sobre a reunião com o ministro, Machado disse que “tratamos de diversos assuntos, mas dois deles, sobretudo, mereceram uma atenção especial da ministra: a questão fundiária do projeto Jacaré Curituba e a difícil situação da citricultura sergipana. Além desses temas, tratamos de diversas demandas ligadas aos municípios de Sergipe. Fomos bem atendidos e me impressionou a disposição e o conhecimento demonstrado pela ministra acerca dos problemas do Brasil e em especial do setor agrícola de nosso Estado”.

Por fim, Machado informou que convidou a ministra para que viesse a Sergipe. “por isso, a convidei para vir até a região dos cítricos de Sergipe e discutir com alternativas para minorar a crise. Ela, de pronto, aceitou e eu não tenho dúvidas de que a partir dessa visita o setor poderá voltar a ter o peso que sempre teve na economia sergipana”.

Com informações e foto da assessoria