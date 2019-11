EM NOTA, ALESE ALMENTA MORTE DO REPÓRTER-FOTOGRÁFICO FERNANDO SILVA

28/11/19 - 09:02:22

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo (MDB), lamenta o falecimento do repórter-fotográfico Fernando Silva, que atuou nos principais jornais impressos de Sergipe, a exemplo do Jornal da Cidade e do Correio de Sergipe (tendo várias fotos premiadas).

Fernando não resistiu ao 5º Acidente Vascular Cerebral (AVC) e morreu na manhã desta quinta-feira, 28, no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), aos 73 anos.

A Assembleia emite votos de pesar e condolências a todos os familiares e amigos. O local e horário do sepultamento ainda não foram definidos pela família.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese