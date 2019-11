EVENTO REUNIRÁ EM ARACAJU GRANDES NOMES DA ADVOCACIA CRIMINAL DO BRASIL

2º Encontro Sergipano da Advocacia Criminal acontece na próxima semana com a presença do renomado criminalista Alberto Zacharias Toron

Aracaju vai sediar um dos maiores encontros de advogados criminalistas do Nordeste. O 2º Encontro Sergipano da Advocacia Criminal vai ocorrer nos próximos dias 2 e 3 de dezembro no auditório da OAB/SE (CAASE).

O evento, organizado pela ABRACRIM-SE / Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, é um dos mais aguardados pelos especialistas e vai debater a criminalização da advocacia criminal, a espetacularização do processo penal e o direito de defesa. Entre as presenças já confirmadas, nomes conhecidos nacionalmente como Alberto Zacharias Toron.

O jurista já foi apontado como um dos 10 advogados criminalistas mais admirados no Brasil e é conhecido como o Rei do Habeas Corpus. Atuou em casos marcantes no país. Ele defendeu o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso, que entregou a Palocci o extrato obtido com quebra ilegal de sigilo de Francenildo dos Santos Costa, o Nildo, e atuou também na defesa do deputado João Paulo Cunha (PT-SP).

Alberto Zacharias Toron trabalhou também na acusação no caso de Suzane Richtofen e recentemente fez parte da defesa do médium João de Deus, acusado de abuso sexual.

Além dele, também vão participar dos debates juristas de Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão, Distrito Federal e Rio de Janeiro.

Inscrições

As vagas para participar do evento são limitadas. As inscrições podem ser realizadas através do site (www.bit.ly/esac_2019) onde os interessados também podem encontrar todas as informações e o cronograma do Encontro.

Homenagens

Na próxima segunda-feira, dia 2, serão realizadas duas solenidades em alusão ao Dia da Advocacia Criminal.

Pela manhã, às 9 horas, vai ocorrer uma sessão pública especial no plenário da Assembleia Legislativa do Estado. Pela tarde, também na segunda-feira, haverá uma outra sessão pública em homenagem aos advogados criminalistas na Câmara de vereadores de Aracaju. O evento na CMA começa às 14 horas. À noite, a partir das 20:00h, a ABRACRIM-SE organiza um descontraído jantar comemorativo, por adesão, no Restaurante Sal e Brasa, para confraternização da categoria.

O presidente da ABRACRIM-SE, Aurélio Belém do Espírito Santo, espera que a advocacia criminal compareça e participe ativamente dos eventos organizados pela entidade para discutir o cotidiano e perspectivas da advocacia criminal e temas centrais do processo penal, tais como a prisão em segunda instância, Pacote Anticrime, Lei de Abuso de Autoridade, Delação Premiada, Violência Doméstica, dentre outros: “Os eventos realizados pela ABRACRIM-SE, com apoio institucional da OAB/SE, tem o objetivo de fomentar o debate, promover a autoestima da advocacia criminal frente aos crescentes desafios e incertezas, discutir ideias acerca do presente e futuro da advocacia criminal, sem perder de vista os bons exemplos e lições do passado de lutas e glórias. Estamos bastante empolgados com a oportunidade de celebrar o dia do criminalista com consciência política de classe, com atualizada discussão técnico-jurídica e muita reflexão sobre o nosso papel no atual cenário que vivemos, sem deixar de lado a confraternização dos colegas com a sociedade.”

Belém assegurou ainda ser imprescindível a participação da imprensa nessas discussões que estão na pauta dos dias e ganharam o senso comum: “A imprensa tem papel fundamental no Estado Democrático de Direito, portanto, deve se fazer presente em tais discussões que envolvem temas atinentes à sociedade em geral, inclusive, o tema central do evento envolve a espetacularização do processo penal e influência da mídia no populismo penal”.

