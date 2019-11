GARI DE FOLGA É ASSASSINADO A TIROS EM FRENTE À SUA RESIDÊNCIA NO INTERIOR

28/11/19 - 08:54:18

Um gari identificado como Ednilson Cardoso dos Santos, 50 anos, foi assassinado a tiros na noite da última quarta-feira (27), no município de Divina Pastora.

As informações são de que Ednilson e residia no Assentamento Flor do Mucuri, onde foi morto em frente à sua residência, já que no momento estava de folga.

Ele foi morto por elementos que chegaram em um veículo de cor preta que efetuaram os disparos, matando-o no local.