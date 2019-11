GOVERNO CELEBRA DEZ ANOS DO GRUPAMENTO TÁTICO AÉREO DE SERGIPE

Na ocasião, Belivaldo Chagas foi homenageado com o título de “Falcão Honorário” pelos serviços prestados em prol do Grupo

Nesta quarta-feira(27), o governador Belivaldo Chagas, acompanhado da vice governadora Eliane Aquino, participou da solenidade de comemoração pelos 10 anos de criação do Grupamento Tático Aéreo de Sergipe (GTA). Na ocasião, Belivaldo Chagas foi homenageado com o título de “Falcão Honorário” pelos serviços prestados em prol do Grupo.

“Temos a obrigação de fortalecer uma ação tão importante como essa, que cuida e salva vidas. Estamos estudando a perspectiva de ampliar as ações do Samu para que ele possa também ter a sua aeronave especifica preparada para o resgate de pessoas. Com isso, o GTA estará mais livre para ações que são de ordem mais peculiar, mas que poderá se somar, quando for necessário, em ação conjunta com outras corporações. A gente entende que é preciso ampliar e integrar cada vez mais os nossos trabalhos, as nossas ações, em prol da sociedade sergipana”, disse Belivaldo Chagas.

O comandante do GTA, tenente-coronel Fernandes Góes, ressaltou a importância do Grupo para a segurança pública do Estado. “Nós atuamos em todo o estado com muita eficiência. Temos 10 anos de operação sem nenhum acidente, com muitas vidas salvas e com muito êxito em todas as operações que fizemos até o momento. Pretendemos evoluir cada vez mais, melhorando o nosso serviço e crescendo para podermos ajudar e dar a nossa contribuição na segurança da população sergipana”.

Homenagens

O ex-governador Marcelo Déda, responsável pela instalação do Grupo foi homenageado “in memorian”. “O nosso Grupamento Tático Aéreo é um dos melhores do Brasil, trabalha com muita competência, seriedade, com muito amor pelo que faz. A missão maior é ajudar, salvar e cuidar da nossa gente, e Marcelo Déda onde ele estiver, com certeza, está feliz”, destacou a vice-governadora Eliane Aquino.

Também foram homenageadas personalidades civis e militares com o título de “Falcão Honorário”, assim como os integrantes do GTA, que foram agraciados com medalhas por tempo de serviço. Além disso, houve também a entrega de moeda comemorativa pela década de criação do GTA.

