Resultado edital do Prêmio “Leozírio Guimarães de Apoio a Bandas de Música”

O Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) em parceria com a Fundação Nacional de Artes (Funarte), órgão vinculado ao Ministério da Cidadania, divulgam o resultado final para o edital de seleção de bandas de música que foram contemplados na Meta2 do “Prêmio Leozírio Guimarães de Apoio a Bandas de Música”.

O edital teve como objetivo premiar oito bandas de música sergipanas privadas, sem fins lucrativos, com a finalidade de reposição e ampliação do instrumental, de modo a aperfeiçoar a qualidade técnica das bandas musicais, tradicionalmente designadas como Banda Filarmônica. As inscrições foram encerradas no último dia 24 de novembro.

Os selecionados deverão apresentar na FUNCAP, localizada na Rua Vila Cristina, n° 1051, Bairro 13 de Julho, Aracaju/SE, até o dia 6 de dezembro, os documentos com cópias autenticadas:

Confira aqui o resultado:

http://mapas.cultura.se.gov.br/files/opportunity/1394/resultado_pr%C3%AAmio_leoz%C3%ADrio_guimar%C3%A3es_meta_2.pdf

Lista de documentação complementar:

http://mapas.cultura.se.gov.br/files/opportunity/1394/lista_de_documentos_edital_leoz%C3%ADrio_guimar%C3%A3es_meta_2.pdf