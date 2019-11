Gualberto: “o delegado está louco para prender alguém em Brasília. Falso moralista”

28/11/19

As discussões sobre os projetos que serão votados no plenário da Alese terminou em um grande debate e trocas de farpas entre deputados da situação e, principalmente, a deputada Kitty Lima, e terminou por “chegar” ao senador Alessandro Vieira.

O clima esquentou quando os parlamentares começaram a comentar sobre as críticas feitas ao governador Belivaldo Chagas por conta do Projeto de Lei, que segundo os professores, retira direitos. O governo nega, inclusive apresentou emendas ao projeto, após ouvir as reivindicações e, mesmo assim os educadores não aceitam.

Na Alese, a deputada Kitty Lima (Cidadania) que fez duras críticas, quando às aposentadorias do governador Belivaldo. “Ele quer tirar direito dos professores, mas não tira os dele, que tem três aposentadorias”, disse a deputada, exibindo os contra-cheques ao plenário que estava lotado pelos professores.

O líder do governo, deputado Zezinho Sobral (Podemos), lamentou a postura da colega, afirmando que “não se pode ir para o lado pessoal. Aqui é um local onde se discute coisas sérias e não para fazer picuinhas e fazer ataques pessoais”, disse Zezinho.

Já o deputado Francisco Gualberto foi mais além e, além de rebater as críticas de Kitty, o parlamentar foi mais além fez duras críticas ao líder político da deputada, o senador Alessandro Vieira, que além de não participar da discussão e nem estava na Alese.

Gualberto lamentou a postura de Kitty e embora sem citar nome, disse que “o delegado está louco para prender alguém em Brasília. Não conseguiu ainda. Não apresenta projetos. Falso moralista, hipócrita”, afirmou.

Procurado para comentar a fala de Gualberto, o senador preferiu ignorar. “Não tenho interesse em responder a esta figura lamentável. O sergipano acompanha as coisas e é inteligente”, disse o senador.