ÓRGÃOS QUE INVESTIGAM MANCHA DE ÓLEO SE REÚNEM PELA PRIMEIRA VEZ

28/11/19 - 06:10:34

Encontro é aberto à sociedade e totalmente gratuito. Na programação, atuação de 10 órgãos que integram a Sala de Crise que investiga a mancha de óleo em Sergipe

Mancha de óleo no litoral sergipano é tema de mesa redonda com representantes de dez órgãos que atuam na área de controle ambiental em Sergipe, como Adema, Ibama, Sedurbs, além da Procuradoria Geral do Estado. Será no próximo dia 30, a partir das 8h, no campus Farolândia da Universidade Tiradentes – Unit -, bloco D, auditório Padre Arnóbio. Vagas Limitadas.

A ideia é trazer os representantes dos órgãos que integram a Sala de Crise, a fim de expor sua atuação e abrir espaço para a comunidade tirar suas dúvidas.

Com isso, a programação, palestras com o Procurador de Estado e professor de Direito da Unit, Agripino Santos, além do superintendente do IBAMA em Sergipe, Carlos Tadeu Rosa; o presidente da ADEMA, Gilvan Dias; superintendente da SPU em Sergipe, Jovanka Leal; secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Carlos Fernandes Neto; e o chefe da Defesa Civil estadual, Alexandre José; o superintendente de Recursos Hídricos na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ailton Rocha; representando a Secretária de Estado da Saúde, Àvio Britto; além do representante da Vigilância Sanitária, Alexsandro Bueno; e Marinha do Brasil representada pelo Capitão dos Portos em Sergipe, capitão de fragata Guilherme Conti Padão.

Este evento é organizado pelo Grupo de Pesquisa Professora Jane Nascimento, registrado no CNPq e vinculado à Unit, coordenado pelo professor e procurador do Estado, Agripino Santos.

Entrada gratuita, inscrição prévia obrigatória no Magister em: unit.br<http://www.unit.br>.

Por Raquel Passos