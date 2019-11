PC PRENDE RESPONSÁEIS POR FURTO EM ESCOLA EM CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO

28/11/19 - 09:34:26

Policiais civis da delegacia regional de Canindé do São Francisco prenderam nesta quarta-feira (27), Aldo Cruz Cordeiro, de 33 anos, José Leonardo Felix Silva, de 30, José Kleberton de Oliveira, de 22, e Emerson Aragão dos Santos, de 20. Os quatro homens foram responsáveis pelo arrombamento e furto da escola Emanoel Messias Cordeiro. O crime aconteceu no povoado Lagoa do Mato.

Segundo informações do delegado Fábio Santana, os criminosos arrombaram o colégio e furtaram ventiladores, itens de limpeza, caixas de som, dentro outros objetos. Assim que foram notificados, os policiais iniciaram as diligências e efetuaram as prisões dos envolvidos no crime, além de recuperar todos os objetos subtraídos durante furto.

Os quatro envolvidos ficarão à disposição da justiça pra medidas cabíveis.

Informações e foto SSP