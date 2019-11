PREFEITURA DIVULGA NOVA PESQUISA DE PREÇOS DA CESTA BÁSICA NA CAPITAL

Nesta quinta-feira, 28, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), disponibiliza nova pesquisa comparativa de preços da cesta básica. O levantamento, realizado no dia 26, visa a auxiliar os consumidores e monitorar o mercado, na capital sergipana.

A pesquisa foi desenvolvida pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que visitou cinco estabelecimentos e obteve os valores praticados para 49 tipos produtos.

O trabalho contemplou itens de alimentação, carnes e frios, horta e pomar, assim como produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica. Na tabela, é possível observar o destaque para o menor preço encontrado. No caso do feijão, o menor valor para um quilo do produto foi de R$3,99. Já o quilo do açúcar foi encontrado com o menor preço de R$1,85.

As variações e preços catalogados referem-se aos dias em que foi realizado o levantamento, estando, portanto, sujeitos à alteração conforme a data da compra, inclusive, por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções. É preciso levar em consideração, ainda, que os supermercados de uma mesma rede podem praticar preços diferenciados.

“Apesar da pesquisa comparativa ter como objeto 49 diferentes tipos de produtos não significa dizer que todos os estabelecimentos envolvidos comercializem a totalidade destes itens”, indicou o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes.

Além disso, o coordenador chama a atenção para os cuidados que os consumidores devem adotar no momento da compra. “É importante verificar a validade dos produtos e a compatibilidade da precificação indicada na prateleira e no produto com a registro no caixa, no momento da compra. Caso alguma anormalidade seja identificada é possível solicitar a correção por parte do estabelecimento e, caso não seja atendido ou possua dúvidas, o consumidor deve entrar em contato com o Procon através do SAC 151”, orientou.

Confira a tabela completa.

Agendamento online

Para registrar reclamação no órgão o consumidor pode agendar o dia e horário para atendimento pelo site procon.aracaju.se.gov.br. O serviço possibilita maior agilidade e eficiência para o atendimento na sede do Procon Aracaju, que está localizada na avenida Barão de Maruim, 867, bairro São José. O sistema indicará, no calendário, os dias e horários disponíveis para o atendimento. Diante de dúvidas é possível ligar para o SAC 151, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Foto: Felipe Goettenauer

