Promotora Euza Missano diz que “a gente precisa acabar com essa forma do machismo”

28/11/19 - 13:39:59

Por iniciativa da deputada Goretti Reis (PSD), foi realizada na manhã desta quinta-feira, 28, uma palestra com a promotora de justiça do Ministério Público Estadual (MPE/SE), Euza Missano e com o superintendente do Serviço Social da Indústria (SESI), Acrísio José Campos Souza.

O evento aconteceu por conta da campanha nacional dos 16 dias de ativismo em repúdio à violência contra a mulher.

“Se o homem é o causador do problema, a gente precisa estar cada vez mais relembrando os 16 dias de ativismo; é uma forma de tentar envolver os homens no movimento, na campanha, para que a gente consiga acabar com essa forma do machismo, que é muito presente na nossa sociedade e que eles façam uma reflexão: que não é bom para ninguém e que a família e nem a sociedade merecem conviver num ambiente de desarmonia e de intriga e briga, principalmente quem tem filhos”, entende a deputada Goretti Reis, pedindo apoio aos homens para que façam uma reavaliação da conduta quanto ao tratamento para com as mulheres.

A promotora Euza Missano informou que o Ministério Público Estadual em Sergipe, lançou a campanha na instituição. “E hoje viemos apresentar aos deputados e á sociedade, pois aqui é a casa do povo e vamos destacar a Campanha do Laço Branco Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, onde iremos trabalhar as questões relacionadas à masculinidade tóxica, as questões de equidade de gênero, porque se o homem faz parte do problema, tem que fazer parte da solução”, entende.

Euza Missano lembrou que a Lei Maria da Penha é perfeita, mas ainda é preciso mudar a cultura, para que se possam implementar cada vez mais os direitos à equidade. “A participação hoje aqui na Assembleia Legislativa de Sergipe é para que daqui possa ser reverberado para toda a sociedade, as questões da equidade de gênero”, enfatiza.

Ações

O Superintendente do Serviço Social da Indústria (SESI), Acrísio José Campos Souza, destacou as ações desenvolvidas no sentido de sensibilizar a sociedade quanto à violência contra a mulher.

“Se o homem faz parte desse tipo de problema, ele também pode e deve fazer parte da solução; o SESI tem desenvolvido várias ações em parceria com diversas instituições, a exemplo do Ministério Público, não só em caráter pontual, mas de caráter permanente, porque julgamos importantes visando a qualidade de vida, a saúde e a segurança dos trabalhadores”, ressalta.

Entre as ações desenvolvidas: um passeio ciclístico que será desenvolvido bairro Farolândia. “E estamos aqui com os representes do Clube de Tiro de Sergipe, uma modalidade que está se destacando cada vez mais e eles estão junto conosco nessas ações de combate à violência contra a mulher e teremos dia 7 de dezembro, um passeio ciclístico na Farolândia, em prol dessa preocupação, dessa sensibilização”, diz lembrando a importância do empoderamento da mulher.

Parlamentares

Na oportunidade, a deputada Kitty Lima (CIDADANIA), informou que todas as deputadas estão empenhadas na luta contra a violência à mulher. “A gente precisa fazer alguma coisa e eu estou disposta a me somar a vocês, pois sabemos da quantidade de mulheres que estão sofrendo e precisando de suporte. Precisamos fortalecer essa rede”, afirma.

A deputada Maisa Mitidieri (PSD), afirmou estar muito feliz em participar da palestra com a promotora Euza Missano. “Hoje estou á frente da Comissão Parlamentar em Defesa da Mulher e admiro demais a garra da promotora Euza Missano, a tendo como espelho. Seja muito bem vinda a essa casa para falar de um tema tão importante para todos”, ressalta.

A deputada Diná Almeida (PODE), destacou a importância de a conscientização começar dentro de casa. “Como mulher e mãe de filho homem, quero ser referência e quero que a minha casa seja referência para fora, para a sociedade. Estou com vocês e o que precisarem de apoio, estou à disposição”, garante.

O deputado Luciano Pimentel (PSB) elogiou a ação desenvolvida pela deputada Goretti Reis. “Eu tenho duas filhas e um filho e esse aspecto me preocupa muito e essas ações são muito importantes para que se haja uma conscientização quanto ao repeito e à valorização para com as mulheres. Também colocamos o nosso mandato a disposição para o que for necessário”, afirma.

Foto: Rede Alese

Por Aldaci de Souza – Rede Alese