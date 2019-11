Rodrigo diz que nomes apresentados por Alessando “é blefe”. “É um líder inseguro”

28/11/19 - 16:16:10

As eleições municipais de 2020, parece que já chegou em Sergipe. Prova disso, são as trocas de farpas entre possíveis candidatos e críticas a quem “poderá” ser um deles, ou apoiar um nome.

Nesta quarta-feira (27) o senador Alessandro foi duramente criticado pelo deputado Francisco Gualberto, por conta do discurso da deputada Kitty Lima. Já o senador preferiu ignorar as críticas, afirmando que “todos se conhecem”.

Mas o senador continua sendo o principal alvo das críticas e, embora em nenhum momento tenha se apresentado como candidato, na tarde desta quinta (29), o deputado Rodrigo Valadares também mirou o senador.

No grupo de whatsapp “Café com Política” Rodrigo Valadares disse que o senador “blefa” ao citar o nome da delegada Daniele Garcia, como candidata, se bem que Alessandro não disse que ela seria, mas que ele gostaria que ela fosse candidata.

Por conta disso, o deputado Rodrigo Valadares que já anunciou a sua pré-candidatura para a PMA, disse que “candidatura da Delegada Daniele Garcia por Alessandro: Blefe. Ele sabe que ela não sairá do Ministério. Em relação a mim ou Emília, ele não irá apoiar. Alessandro apoiará em 2020 quem cumpra tabela mas perca”.

Ainda segundo o deputado, o senador é um “líder inseguro”. “Tudo isso para que ninguém faça sombra em 2022. Típico de um “líder” inseguro”. O senhor se sai bem como técnico legislativo, mas como político só conseguiu recordes em eleitores arrependidos “., ironizou Rodrigo Valadares.

Ainda no grupo, o empresário Milton Andrade também saiu em defesa do senador e aconselhando o deputado Rodrigo. “Deputado, fale por você. Emília Corrêa faz parte do agrupamento e é uma possível candidata de todo grupo à Prefeitura. Já quem tem como únicas bandeiras a agressão e incoerência realmente não está nos planos do agrupamento apoiar alguém com esse perfil”, disse Milton.