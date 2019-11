Santa Rosa de Lima já recebeu 90% dos medicamentos comprados por meio da Conivales

28/11/19 - 07:56:40

O prefeito de Santa Rosa de Lima, Júnior Macarrão esteve na manhã desta quarta-feira, 27, em visita à Clínica de Saúde da Família Maria Lúcia Fontes.

O gestor parabenizou a equipe de saúde que está desenvolvendo o Novembro Azul, com ações voltadas para os homens e também por todo o trabalho desenvolvido nas demais áreas de saúde.

A farmácia do município também recebeu a presença do prefeito, que fiscalizou os medicamentos que adquiridos através do CONIVALES.

A farmacêutica informou que cerca de 90% da medicação comprada já foi entregue e as empresas têm até o final do mês para concluir o pedido.

Ascom/CONIVALES com informações da FAMES.