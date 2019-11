Saúde mobiliza municípios para Encontro Estadual de Ouvidores do SUS de Sergipe

28/11/19 - 13:49:13

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Ouvidoria Geral do SUS em Sergipe, realizará nesta sexta- feira, 29, o I Encontro Estadual de Ouvidores do SUS de Sergipe, a ser realizado no auditório do SERGIPE TEC, das 8h às 18h, que envolverá todos os 75 municípios sergipanos e conta com a parceria da Fundação Estadual de Saúde ( Funesa). De acordo com o Ouvidor Geral do SUS no Estado de Sergipe, Fábio Alex Lima Dantas esse é um evento muito, tendo em vista que contará com a participação de todos os municípios. Para isso, estão sendo feitas sensibilizações nas regiões com o objetivo de conscientizar os participantes acerca da importância da Ouvidoria como uma ferramenta de desenvolvimento da gestão em cada setor da saúde

“Todos os municípios estarão participando, teremos representantes da ouvidoria do Hospital Universitário, do Ministério Público do Estado, palestrantes de São Paulo, do Espírito Santo e estamos aguardando a confirmação de outros. Esse encontro será uma forma de mostrar os benefícios que a Ouvidoria vem desenvolvendo em diversos núcleos de atuação em Sergipe e uma forma de trocar experiências, conversar, conhecer o que está dando certo em outros locais para podermos aplicar e aprimorar aqui no estado”, concluiu Fábio.

PROGRAMAÇÃO

8h30- Abertura com a presença do Secretário de Estado da Saúde , Ouvidor Geral do Ministério da Saúde.

Homenagem à Dra. Joelia Silva Santos

09h- Palestra: O Instituto da Ouvidoria do MPE como ferramenta para a melhoria na oferta do Serviço Público. Palestrante: Procurador de Justiça Carlos Augusto Alcântara Machado – Ouvidor Geral do Ministério Publico de Sergipe

09h40- Palestra: A funcionalidade do sistema de rede de ouvidorias dos Hospitais

Universitários Federais Palestrante: Jucélia Coutinho Barros Macedo – Ouvidora do Hospital Universitário de Sergipe

10h30- Palestra: Auditoria e Ouvidoria: uma aproximação necessária

Palestrante: Agripino Celso Guerreiro Barbosa Filho – Chefe da SEAUD/Núcleo do Ministério da Saúde/SE

11h20- Palestra: Ouvidor e Transparência na Gestão Pública

Palestrante: Conselheiro Carlos Pina de Assis – Ouvidor Geral do Tribunal de Contas de Sergipe.

12h- Almoço

14h- Palestra: Sugestões da Organização da Rede Interna e Externa da Ouvidoria do SUS -Palestrante: Patrícia Camargo – Ouvidora Geral do SUS/SP

14h40- Palestra: “Processos de Formação para as Ouvidorias do SUS.”

Palestrante: Rafael Vulpi Caliari – Ouvidor Geral do SUS/ES

15h20- Palestra: “História do SUS no Brasil e Sergipe” -Palestrante: Dra. Joélia Silva Santos – Ex-Secretária de Estado da Saúde

16h- Palestra: “Comunicação Integrada a Ouvidoria: O Desenvolvimento do Processo de Comunicação” Palestrante: Neilton Batista

Fonte e foto SES