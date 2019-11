SES alerta para o dia ‘D’ da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo

28/11/19 - 16:41:37

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Gerência de Imunização, traz um alerta importante para a sociedade sergipana. No próximo sábado, 30, acontecerá o dia ‘D’ da segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo e todas as Unidades Básicas de Saúde, dos 75 municípios, estarão abertas para receber o público alvo que compõe a faixa etária de 20 a 29 anos para aplicação da vacina tríplice viral e atualização dos cartões de vacinação.

Segundo a gerente de Imunização da SES, Sândala Teles, a primeira etapa da campanha aconteceu de 7 a 25 de outubro e imunizou crianças de 6 meses a menores de 5 anos, e em 18 de novembro, começou a segunda etapa, conforme programação do Ministério da Saúde (MS).

“Esse grupo de 20 a 29 anos foi selecionado como grupo prioritário devido ao número de casos serem expressivos, no Brasil, para essa faixa etária. Então, chamamos essa população para que vá a Unidade de Saúde portando seu cartão de vacinação. As pessoas com 20 a 29 anos precisam ter tomado duas doses da vacina. Aqueles que têm uma dose tomarão a segunda e quem não tem nenhuma dose no cartão, receberá uma dose agora e a segunda deve ser agendada para 30 dias”, explicou Sândala.

A gerente ressaltou, ainda, que a tríplice viral é uma vacina de rotina e protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola e a população até 49 anos tem o direito de tomar. “Toda a faixa etária de um ano a menor de 30 tem direito a duas doses da vacina. As pessoas de 30 a 49 anos, uma dose. Sábado é o último dia da Campanha e estamos reforçando a faixa de 20 a 29, mas toda a população até 49 anos tem direito a se vacinar em qualquer Unidade de Saúde. Por ser o dia ‘D’, os postos estarão voltados apenas para essa campanha por isso pedimos que compareçam já que a imunização é a única forma de combater a doença”, concluiu.

Fonte e foto SES