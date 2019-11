Trabalhadores participarão no plenário da ALESE de audiência pública

28/11/19 - 14:19:54

Visando ampliar o debate sobre a Medida Provisório MP 905 do Governo Federal, que tenta excluir a exigência do registro profissional de várias categorias profissionais regulamentadas, os sindicatos dos Radialistas (STERTS) e Jornalistas (SINDIJOR) de Sergipe, promovem nesta sexta-feira, dia 29, às 15 horas, no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe ( ALESE) a principio uma reunião tratar sobre o tema. Mas, apedido do radialista e deputado estadual, Francisco Gualberto, que apresentou o requerimento, passará a ser uma Audiência Pública devido a sua importância.

O evento conta com o apoio

da Federação dos Radialistas ( FITERT) , Federação do Jornalistas ( FENAJ), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil ( CTB), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sindicato das Secretárias e dos Secretários do Estado de Sergipe (SINSESE), SATED, Sindicato dos Bancários de Sergipe e demais seguimentos da sociedade organizada. Na oportunidade, os parlamentares da bancada federal de Sergipe estão sendo convocados a participar dessa Audiência Pública que mexe com direitos e valorização do trabalhador brasileiro, em especial sergipano.

Trabalhadores profissionais “UNIDOS” por um “DIREITO” e um “BRASIL “ melhor.

Por: STERTS E SINDIJOR