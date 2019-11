Triênio: Gilmar pede clareza em projeto sobre a carreira dos professores

28/11/19 - 12:39:24

Diante do impasse entre professores e governo sobre Projeto de Lei do Executivo que retira a redução da carga horária dos professores da rede estadual ao longo da carreira, o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe para apoiar as reivindicações dos professores.

O deputado lembrou quem em nenhum momento o governo deixa claro que não será retirado o direito ao triênio dos professores. “Peço aqui que o governo coloque, com clareza ‘solar’, que não existe risco nenhum para o triênio dos professores. Da maneira que estão não há essa clareza necessária, pelo contrário há muita dúvida entre os professores”, registrou o parlamentar.

Gilmar pede ainda que haja abertura da presidência da Alese para ouvir os grevistas Para ele, é importante entender as reivindicações dos profissionais que representam a classe mais importante de trabalhadores. “Que a presidência desta casa proponha receber comissão ou dirigentes do sindicato para conversar sobre o Projeto de Lei”, sugeriu.

Durante o seu programa matinal na rádio Jornal, o parlamentar já havia explicitado o seu posicionamento acerca do projeto, afirmando que não votaria em projeto que de alguma forma prejudicasse os servidores da Educação.

