VIATURA RODA 286,2 KM PARA LAVRAR FLAGRANTE POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

28/11/19 - 16:30:10

Policiais militares lotados na 5ª CIPM efetuaram a prisão de um homem, por volta das 23h50, por porte ilegal de arma de fogo, na zona rural do município de Neópolis (http://www.espacomilitar.com/2019/11/policiais-da-5-cipm-prendem-homem-por.html).

Ocorre que, um fato chamou a atenção da ASPRA/SE e do blog Espaço Militar para denunciar um fato lamentável, é que a viatura com os policiais militares e o infrator, tiveram que rodar 286,2 km para poder lavrar o flagrante na delegacia plantonista de Itabaiana, visto que a plantonista de Propriá fecha a partir das 0h00, obrigando a guarnição a fazer uma viagem durante a madrugada, ou seja, rodar 286,2 km (ida e volta) até a delegacia da cidade serrana, através das BRs 101 E 235.

Importante salientar que, enquanto a viatura passou um tempo considerável em viagem até Itabaiana e depois para registrar o flagrante, e somente após retornar a Neópolis, a população deste município ficou com o policiamento ostensivo deficitário, face a necessidade da viatura e policiais terem que fazer tamanho deslocamento para lavratura do flagrante, sem contar ainda o gasto com combustível e desgaste da viatura com a viagem.

Necessário se faz que providências sejam adotadas por parte do Governo do Estado e da SSP, pois não é justo que policiais militares tenham que se deslocar por uma distância tão grande para poder confeccionar um flagrante, correndo risco nas estradas durante a madrugada, o que poderia ser feito em uma cidade mais próxima, qual seja, Propriá, se realmente existisse um plantão durante todos os dias da semana, 24 horas.

Matéria do blog Espaço Militar