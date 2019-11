AMESE INGRESSA COM AÇÃO JUDICIAL PARA QUE A PM ADQUIRA VIATURAS BLINDADAS

29/11/19 - 12:57:25

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese) ingressou com ação judicial no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe para obigar a Polícia Militar a realizar a blindagem de suas viaturas.

Recentemente, diversas policias militares do Brasil passaram a blindar suas viaturas, porém, no estado de Sergipe não há qualquer movimentação nesse sentido em defesa da vida do profissional de segurança pública.

“Tivessem sido blindadas as viaturas da Polícia Militar, a corporação talvez não tivesse perdido a vida do saudoso Capitão Oliveira da Caatinga. Diversas polícias militares estão blindando seus veículos e outras estão fazendo estudos para isso, porém em Sergipe não vamos nada sendo realizado. Parece que os administradores não têm preocupação com a vida dos subordinados!, foi o que registrou o presidente da AMESE, sargento Jorge Vieira.

Na referida ação judicial, a associação pede que, no primeiro ano da obrigação de fazer, a Polícia Militar blinde 10 por cento da frota, sendo blindados mais 10 por cento a cada dois anos até atingir sua totalidade.

Da assessoria