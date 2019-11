Câmara municipal do município de Própria reduz o recesso parlamentar

29/11/19 - 09:08:31

Durante sessão ordinária da Câmara de Vereadores da cidade de Propriá, foi apresentado projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal n º 012/2019 com o objetivo de alteração do caput do artigo 16, reduzindo com isso o período de recesso no parlamento da cidade.

Para o vereador Aelson Santos (Presidente do Legislativo), a aprovação representa um avanço e mostra a disposição em continuar as ações do parlamento junto à sociedade. “Trata-se de uma grande vitória desta Casa. Os vereadores se unirão para a aprovação do projeto”, declarou Aelson.

Desse modo, a Câmara reunir-se-á, anualmente, na sede do município de 02 de fevereiro a 17 de Julho e de 1° de Agosto a 22 de dezembro.

“A aprovação do projeto mostra o compromisso e a ética que a Câmara Municipal de Propriá tem com o povo da cidade”, concluiu.

Por: Elder Santos