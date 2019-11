CAMINHONEIRO É PRESO EM ITABAIANA ACUSADO DE MATAR AJUDANTE QUE RECUSOU VIAJAR

29/11/19 - 05:00:53

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (29), um caminhoneiro suspeito de matar o ajudante de 24 anos em outubro deste ano no município de Itabaiana.

As investigações apontam que a motivação do crime seria porque a vítima, que era o ajudante e que fazia serviço de carga e descarga, teria se recusado a viajar com o homem para buscar esterco no estado da Bahia.

O ajudante foi morto a tiros em frente à própria residência, localizada no Povoado Terra Dura, em Itabaiana. As informações passadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), são de que o caminhoneiro foi indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão foram cumpridos na casa do homem, no mesmo município, onde também foi encontrado um revólver calibre 38 e munições.