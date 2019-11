Campeões brasileiros no Tiro Esportivo agradecem apoio da Alese

29/11/19 - 05:36:52

O presidente da Federação Sergipana de Tiro Esportivo, Marcelo Soares, esteve no final da manhã dessa quinta-feira (28), na Assembleia Legislativa, participando de eventos na Casa e, aproveitou o ensejo, para em nome do presidente e deputado Luciano Bispo (MDB), faz um agradecimento à Alese pelo apoio dado ao esporte sergipano. Acompanhado do também atleta Fábio Bonfim, Marcelo registrou as recentes conquistas no campeonato brasileiro da categoria realizado no Rio de Janeiro (RJ).

A delegação sergipana foi composta por nove membros e pela primeira vez o Estado teve êxito em seus objetivos, com conquistas em diversas categorias, tanto por equipe quanto em caráter individual. Segundo Marcelo Soares já havia uma expectativa por parte dos atletas que já vinham apresentando bons resultados nos treinos e outras competições.

“A nossa delegação vinha treinando forte e apresentando bons resultados. A gente sempre cria uma boa expectativa sim, mas as conquistas nos surpreenderam. Foram realizadas outras competições paralelas e, em uma delas, entre os 16 melhores times do País, Sergipe conseguiu uma dobradinha com os primeiro e segundo lugares e um quarto. Na Copa do Brasil repetimos o mesmo êxito e, no Campeonato Brasileiro fomos bem individualmente e os grandes campeões em equipe”, explicou o presidente.

Marcelo Soares enalteceu o crescimento do esporte em Sergipe, com a Federação Sergipana e, desde então, não parou de evoluir. Ele registrou ainda que somente em 2018 a Federação local foi reconhecida junto à Confederação Brasileira e cada vez mais pessoas passaram a conhecer a modalidade olímpica e a praticá-la.

Por fim, ele registrou seu agradecimento à Alese por sempre divulgar, em seus canais de informação, o esporte sergipano. “A Assembleia tem sido uma parceira do esporte e nós viemos aqui para prestar contas dos nossos resultados. Agradecemos o apoio e já viemos antecipar que vamos precisar em 2020, que será ano de Jogos Olímpicos e quando vamos completar 100 anos da participação brasileira em Jogos Olímpicos e da conquista das três primeiras medalhas de tiro esportivo”.

Já Fábio Bonfim enalteceu as experiências adquiridas na primeira competição nacional de 2018 e que agora os resultados foram colhidos. “Conseguimos as medalhas, nossa equipe mostrou que é qualificada e que já está na expectativa do Norte-Nordeste que será disputado no Estado do Maranhão. Temos atletas que hoje são referências nacionais e temos grandes chances de trazermos mais conquistas para o Estado de Sergipe”.

O presidente e deputado Luciano Bispo agradeceu a visita de cortesia dos atletas sergipanos e reforçou o compromisso da Assembleia Legislativa em apoiar o esporte. “Eles estiveram aqui, tem uns dois meses, e fizeram uma boa exposição sobre o tiro esportivo. Existe um tabu sobre o assunto que precisa ser superado e nós estamos tratando com pessoas responsáveis. As primeiras medalhas do Brasil em Olimpíadas foram nesta modalidade e nós temos consciência do sacrifício que é para se dedicar a esta causa e nós estamos à disposição para ouvi-los e servi-los da melhor maneira possível”.

Foto Alese

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese