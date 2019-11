CONSUMO DE GÁS NATURAL ASSIMILOU AUMENTO DE 4,8% NO MÊS DE SETEMBRO

29/11/19 - 16:53:21

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas (NIE) da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGÁS), apontou que foram consumidos 248,9 mil m³/dia de gás natural em Sergipe, no mês de setembro deste ano.

Em termos relativos, o consumo de gás registrou aumento de 4,8% em relação a setembro de 2018. Já no comparativo com agosto último, verificou-se redução de 2,0%.

Consumo de gás por segmento em setembro/2019

O consumo de gás natural no segmento industrial compreendeu 63,1% do total do mês analisado. Em volume, o valor chegou a 157,1 mil m³/dia. Já em termos relativos, verificou-se alta de 18,4% em relação a setembro do ano passado. Todavia, no comparativo com agosto, observou-se redução de 1,6%.

O segundo maior consumidor do gás natural no estado, o segmento veicular registrou consumo de 77,5 mil m³/dia, assinalando decréscimo de 17,4% em relação ao mesmo período de 2018. Em relação a agosto deste ano, houve queda de 2,4%.

Nas residências e no comércio, o volume consumido foi de 7,6 mil e 4,6 mil m³/dia, respectivamente, no mês analisado.

NIE/FIES