CORPO APRESENTADOR GUGU LIBERATO É ENTERRADO EM SP

Aplausos e homenagens de fãs marcam cerimônia no Cemitério Gethsêmanii

Um corneteiro tocou a marcha fúnebre e depois a canção religiosa Segura na mão de Deus, acompanhando o coro formado pelas pessoas que assistiam ao sepultamento e emocionou o público.

Admiradores

Alfredo Ribeiro Velho, um dos muitos taxistas que participaram do cortejo, falou emocionado sobre o apresentador: “Gugu foi um ícone da TV brasileira. Ele só plantou o bem, nunca quis ser maior que ninguém. Hoje a gente prestou homenagem a ele. Trouxemos gratuitamente cerca de 1.200 fãs do Gugu, que estavam no velório na Alesp [Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo]. Foi a nossa maior contribuição para honrar a memória do Gugu”, afirmou o taxista.

A diarista Ivanilda Dalva da Silva disse que sempre assistia aos programas do Gugu e que, por isso, foi homenageá-lo. “Na minha adolescência, eu amava ele e ainda amo. E ele fez tanto bem que vai deixar saudades. Mas eu quero lembrar dele como aquela pessoa sempre alegre e carinhosa com todo o público.”

Já o pedreiro Alcides José de Souza Curtis trouxe um quadro pintado com a frase “Gugu você conquistou o universo”. Curtis disse que foi ao enterro porque era um fã dos programas do apresentador. “Eu via todos os programas e admirava ele, por isso trouxe esse quadro.”

Segundo estimativas da segurança do Cemitério Gethsêmani, cerca de 3 mil pessoas participaram do sepultamento.

Morte

Um dos profissionais mais populares da televisão brasileira, o apresentador Antonio Augusto Liberato morreu na semana passada em Orlando, nos Estados Unidos, após um acidente doméstico, aos 60 anos.

O corpo do apresentador chegou ao Brasil nesta quinta-feira (28) e foi velado na Alesp.