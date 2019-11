Correios investe em infraestrutura e reduz prazos de entrega para atender demandas

29/11/19 - 14:32:46

Por causa da Black Friday, os Correios devem registrar um aumento da ordem de 18% no fluxo postal, acompanhando as expectativas do setor de e-Commerce. Para atender o maior evento anual de vendas on-line, a empresa se preparou ao longo dos últimos meses.

Foram realizados investimentos em infraestrutura logística, tecnológica e de segurança para absorver as demandas desse período e garantir a qualidade operacional. A estatal entrega mais de 1 milhão de encomendas por dia e apresenta índice de 98% de entregas no prazo.

Além do investimento na aquisição de 8 mil motos e de 2 mil furgões, soluções de entrega como Clique e Retire e facilidades para o serviço de Logística Reversa, a empresa ampliou o uso de smartphones pelos carteiros para o acompanhamento da entrega de encomendas em tempo real.

Prazos competitivos – Com o objetivo de oferecer soluções mais aderentes ao mercado, os Correios diminuíram os prazos do SEDEX em mais de 400 trechos. Essas alterações vão ao encontro das necessidades dos clientes, gerando ganhos significativos, principalmente para o e-commerce neste período da Black Friday.

A redução dos prazos para entrega de encomendas expressas se deu, por exemplo, em trechos tendo como origem SP e destinos em Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro. Nos próximos meses, a empresa pretende implementar essa melhoria para outros trechos. Por meio do portal dos Correios (www.correios.com.br) é possível simular os preços e prazos vigentes.

Coordenação de Comunicação-SE