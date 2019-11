CPTRAN REGISTRA MAIS UM ACIDENTE COM VITIMA FATAL NA CAPITAL, ARACAJU

29/11/19 - 07:55:55

O serviço de atendimento a acidentes de Trânsito da CPTRAN (SAAT), órgão da Policia Militar do Estado de Sergipe, registrou nas ultimas 24 horas dois acidentes com vitimas em Aracaju.

No primeiro caso, Jonata Paiva da Silva, 33 anos, colidiu seu veiculo com um poste, por volta das 23 horas desta quinta-feira (28) na avenida Alcides Fontes, mas na hora de fazer o teste do bafometro (etilometro) , o resultado deu 0.98 mg/ l de alcool expelido no ar (0.33 mg/l), quantidade suficiente para a prisão em flagrante.

Jonata foi levado a delegacia para o procedimento legal. No mês de novembro, foram registrados cinco acidentes com colisão em postes na capital.

No segundo acidente, na praça João XXIII, um ônibus atropelou uma pessoa que ia passando nesta localidade vindo a tirar a sua vida no local.

Esta foi a 24ª vitima fatal registrada em Aracaju no ano corrente.

A CPTRAN está disponível através do telefone 190, 24 horas por dia e sete dia por semana a sociedade.

Informações e foto CPTRAN