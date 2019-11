FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DA POLÍTICA DE MULHERES NO BRASIL É TEMA DE DEBATE

29/11/19 - 13:52:42

“Fortalecimento da atuação política de mulheres pelo Brasil”. Foi esse o tema foi debatido no seminário realizado pela ala feminina do DEM em Sergipe.

O evento reuniu dezenas de vereadoras, os prefeitos de Gararu, Ribeirópolis, Tomar do Geru e Laranjeiras, além de deputados estaduais Goretti Reis, Capitao Samuel, Zezinho Guimarães, e foi presidido pela professora Josilda, que dirige o DEM Mulher em Sergipe.

“Destaquei o papel da mulher na política e a relevância delas no pleito de 2020, além da importância das figuras de João Alves e Maria do Carmo para o desenvolvimento do partido no Estado”, disse José Carlos Machado.