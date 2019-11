GOVERNO APRESENTA PLANO SE/2050 PARA REPRESENTANTES DO INOVA+SERGIPE

29/11/19 - 09:30:19

Na manhã desta quinta-feira, dia 28, a equipe da Superintendência Especial de Planejamento, Monitoramento e Captação de Recursos (Superplan), da Secretaria de Estado Geral de Governo, se reuniu com diversos representantes do Inova + Sergipe para realizar a apresentação da metodologia de trabalho do plano Sergipe 2050, voltado ao desenvolvimento socioeconômico do estado a longo prazo. O encontro surgiu visando a uma maior integração entre as frentes que tem atuado em Sergipe em busca da construção de estratégias e implementação de ações que impulsionem, a curto, médio e longo prazo, o desenvolvimento de Sergipe.

A ideia é que, através de um trabalho integrado e participativo entre as frentes governamental e da iniciativa privada, seja possível aprimorar uma série de políticas para o desenvolvimento local. “Essa congruência entre o planejamento governamental de longo prazo do Governo do Estado com a sociedade civil é fundamental para que possamos pensar Sergipe para os próximos 30 anos. Hoje, em especial, focamos nos pontos de convergência da área da Tecnologia da Informação”, explicou o superintendente especial de Planejamento do governo de Sergipe e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Marcel Resende.

Para o coordenador do Inova + Sergipe da Câmara Empresarial de Tecnologia e Inovação da Fecomércio/Sesc/Senac, Roger Barros, é fundamental que haja esse trabalho articulado, assim se reduz a duplicidade de esforços e aumentam os resultados alcançados. “O Inova + Sergipe é um movimento que pretende mudar o cenário da economia do nosso estado através de empreendedorismo e inovação. Então, é importante que estejamos inseridos nesse planejamento estratégico do governo, especialmente no plano Sergipe 2050. Nossa ideia é estarmos juntos e contribuirmos de forma intensa para que possamos ter a pauta da inovação cada vez mais presente no dia a dia da sociedade sergipana”, pontuou.

Sobre o Inova + Sergipe

O projeto, que foi lançado no último dia 22 de novembro, reúne diversas lideranças do setor privado e destina-se a atuar de modo a promover o desenvolvimento da economia através da evolução dos processos de tecnologia e inovação. O objetivo é transformar a realidade econômica do estado até o ano de 2030, promovendo geração de emprego e renda para a população, atuando nas diversas áreas do setor produtivo do estado.

