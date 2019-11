III CORRIDA DO BATALHÃO DE CHOQUE DA PMSE ACONTECE DIA 14 DE DEZEMBRO

29/11/19 - 05:00:36

O Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) promove a 3ª edição da Corrida do Choque. A competição será realizada em comemoração ao 40º Aniversário da unidade especializada da Polícia Militar de Sergipe. O evento acontece no dia 14 de dezembro, com largada prevista às 16h, nas imediações do Bar Solarium, na Rodovia Inácio Barbosa, no Bairro Aruanda, litoral Sul da capital.

O evento deste ano contará com um percurso mais desafiador, incluindo dois tipos de terrenos: areia da praia e asfalto. A corrida é aberta ao público em geral, mas com vagas limitadas. Os interessados podem escolher entre duas distâncias: 5 km e 10 km. Na ocasião, também haverá corridas especiais com o pelotão formado pelos integrantes do Choque, demonstrando o trabalho de preparação física dos agentes do Batalhão.

O comandante do BPChoque, tenente-coronel Claudionor dos Santos Júnior, ressalta que a corrida marca o encerramento das comemorações de 40 anos do Batalhão de Choque. “Este ano, o Choque completa quatro décadas de fundação e entre as atividades desenvolvidas para marcar a data emblemática, já promovemos o II Curso de Operações de Choque, e realizaremos um torneio de futebol, uma solenidade para homenagearmos os nossos policiais com medalhas de tempo de serviço. Para encerrar, teremos a 3ª edição da Corrida do Choque”.

Para policiais militares o valor da inscrição é de R$ 50,00 e para os demais interessados em participar, R$ 70,00. Após a competição haverá o sorteio de brindes e a premiação dos primeiros lugares.

O tenente-coronel S. Júnior reforça que a inscrição para os policiais militares está ocorrendo de forma presencial na loja Play Suplestore Suplementos, situada na Rua Castro Alves, n° 440, Bairro Ponto Novo, em frente ao Batalhão de Choque. Para o público em geral, as inscrições devem ser efetuadas por meio do seguinte endereço eletrônico: centraldacorrida.com.br/corridadochoque2019

Fonte e fotos: PMSE