Flash Back: presa em Roraima, mulher que gerenciava o crime no estado de Sergipe

29/11/19 - 16:39:48

Uma mulher suspeita de comandar as ações da facção criminosa, o PCC, em Sergipe, foi presa nesta sexta-feira (29) no estado de Roraima pela Operação Flash Back. Com isso, o número de presos na operação chega a 83, sendo 49 somente em Alagoas.

Em Roraima, foi presa uma mulher identificada como Sara, que gerenciava todas as atividades do PCC em Sergipe. Além dela, foi preso um homem.

Segundo a polícia, “ela comandava tudo de Sergipe, diretamente de Roraima. A Sara era considerada a centralizadora, se houvesse chefes era a mais alta da hierarquia. O novo esposo dela está no semiaberto e uma das características dela é ser muito violenta. Sara era quem administrava o PCC, seção feminina de Roraima, já há algum tempo. Era quem articulava mortes e podemos afirmar que, como chefe, é muito má”, informou um dos investigadores da operação.

Foto: Reprodução/TV Globo