PM APREENDE MENOR POR ROUBO E TENTATIVA DE ESTUPRO NO SÃO CONRADO

29/11/19 - 05:49:37

Policiais da Força Tática/1°BPM, apreenderam no inicio da manhã desta sexta-feira (29) um menor por roubo e tentativa de estupro no bairro São Conrado, em Aracajuy.

A guarnição realizava patrulhamento, quando visualizou um indivíduo em atitude suspeita levando uma bolsa feminina. Durante a abordagem, mesmo confessou o crime de roubo e que subtraiu a bolsa há poucos instantes.

Durante a verificação do indivíduo, populares informaram que, além do roubo, o suspeito agrediu e tentou estuprar a vítima em um matagal próximo. Contudo, antes de concretizar o ato, a vítima conseguiu se desvencilhar do estuprador e fugiu.

O suspeito foi conduzido à delegacia para providências necessárias.