Polícia Militar inicia a Operação “Comércio Seguro 2019”

29/11/19 - 15:45:46

Com o objetivo de reforçar a presença ostensiva da Polícia Militar do Estado de Sergipe no Centro Comercial de Aracaju, o Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) deu início na manhã desta sexta-feira, 29, a Operação Comércio Seguro 2019. A ação policial segue até o dia 10 de Janeiro.

A partir de hoje, a região central da capital recebe o reforço de 45 homens e mulheres, mais cinco viaturas. Segundo o planejamento elaborado para a operação, o trabalho conta com as modalidades de policiamento motorizado e a pé, além do apoio de câmeras de monitoramento, com o objetivo de cobrir a maior área possível do centro comercial. No entorno, será empregado o efetivo de unidades especializadas.

O planejamento estratégico elaborado pelo CPMC também inclui a segurança policial para a realização do Natal Iluminado 2019 promovido pela Fecomércio. O projeto cria a iluminação decorativa natalina do centro comercial de Aracaju há vários anos, proporcionando um atrativo cultural e turístico para os visitantes.

De acordo com o chefe de operações do Policiamento Militar da Capital, capitão Binderli, o aumento no fluxo de pessoas e a maior circulação de dinheiro em virtude do pagamento do 13º salário, exige um incremento do policiamento. “Asseguramos a população aracajuana que pode vir tranquilamente realizar as compras de fim de ano, claro, sempre atentando para alguns cuidados pessoais imprescindíveis em locais com grande concentração de pessoas, especialmente com relação a bolsas, pacotes e aparelhos celulares.”

Segundo o que foi definido pelo CPMC, com base em informações disponibilizadas pela Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, as ações seguem até 10 de janeiro e acompanham o horário de funcionamento das atividades comerciais: de segunda-feira a sábado, das 8h às 22h; e aos domingos, das 9h às 15h. A supervisão do serviço operacional está a cargo da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM), unidade responsável pelo policiamento em todo o Bairro Centro.

Fonte e foto: PM/SE