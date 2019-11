São-francisquenses vão às urnas neste domingo. Alba Nascimento é favorita

Neste domingo (01) os moradores da pequena São Francisco, cidade a 67 km da capital sergipana, irão as urnas numa eleição suplementar. O pleito irá definir quem ocupará os cargos de prefeito e vice-prefeito do município até dezembro de 2020.

Ainda que o mandato seja de apenas 13 meses, a campanha eleitoral foi bastante disputada. A favorita ao cargo, a candidata Alba Nascimento (MDB), vem arrastando centenas de apoiadores pelas ruas do município em caminhadas porta a porta e comícios.

A forma mais intimista de fazer campanha tem chamado bastante atenção dos são-francisquenses. “Ela veio aqui na minha porta, me abraçou, conversou comigo, quis saber o que eu estava achando da cidade. Ela disse que vai melhorar, por isso eu voto nela”, disse Dona Maria dos Santos, antiga moradora do município.

Diferente dos opositores, que espalharam diversas fake news (notícias falsas), sobre sua candidatura, sua vida pessoal, e até mesmo da sua família. Alba fez uma campanha limpa, sempre ao lado da candidata à vice-prefeita, Dêda de Elder. As duas vem mostrando a força da mulher para o povo.

“É uma campanha diferente. E o povo sentiu isso. Por cada casa que eu passei, cada cidadão que eu abracei, todos sentiram isso. Eu quis conversar com cada um individualmente, entender suas necessidades, embora todo mundo aqui me conheça, foi uma oportunidade de estar ainda mais perto do meu povo”, disse Alba sobre a campanha.

Alba Nascimento foi secretária de Assistência Social de São Francisco, e é esposa do ex-prefeito Ailton Nascimento, prefeito do município por três mandatos. Uma mulher de fé, sempre esteve ao lado do povo, implementando ações e projetos que melhoraram a vida dos são-francisquenses.

A candidata informou que votará logo cedo, as 08h e 30min no Colégio Estadual João Dias Guimarães. Ela aproveitou a entrevista para agradecer a todos que a ajudaram nesta campanha.

“Eu só tenho a agradecer a cada um que usou o adesivo de Alba 15 no peito, que colou o adesivo na porta, que foi às ruas comigo nas caminhadas, na pisadinha, nos comícios. Todos que usaram as redes sociais para demonstrar apoio. Foi uma campanha linda, da paz. Não fizemos intriga nem fake news. Eu e Dêda somos gratas. Agora é aguardar o resultado e comemorar com o povo, pois creio em Deus que São Francisco vai voltar a sorrir e vai viver um novo tempo com mais obras, mais educação, saúde e trabalho.”, disse ela.

O pleito acontece das 08 as 17h, e serão 12 seções de votações. Para votar é necessário que o cidadão esteja com o título de eleitor e/ou documento oficial com foto.

