Sergipe ladeira abaixo

29/11/19 - 08:15:40

Com a economia no fundo do poço, Sergipe terá grandes dificuldades para sair do atoleiro em que lhe meteram. Sem dinheiro nem mesmo para pagar em dia os salários dos servidores e com um baita rombo na previdência, o estado já compromete mais da metade de sua receita anual com uma mega dívida. Para agravar a crise, grandes empresas, como a Petrobras, reduziram drasticamente seus investimentos por aqui, enquanto centenas de outras menores simplesmente fecharam as portas, aumentando o terrível exército de desempregados. O governo chora miséria, mas não possui uma consistente política de redução dos gastos e de arrecadação de impostos. Em vez disso, os governistas preferem tratar sobre as eleições de 2020, principalmente no interior onde buscam fechar acordos políticos de olho no ainda distante 2022. Só Jesus na causa!

Oposição se bica

Não chamem para o mesmo cafezinho no shopping o senador Alessandro Vieira (Cidadania) e o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB). Pode sair empurrões! Pré-candidato a prefeito de Aracaju, o petebista ficou injuriado com o possível apoio do senador a outro nome, a ponto de afirmar que Alessandro pretende apoiar, agora em 2020, um candidato sem expressão com medo de sombras em 2022. Em defesa de Vieira, o empresário Milton Andrade (Novo) partiu pra cima de Rodrigo, chamando-o de incoerente e agressivo. Misericórdia!

Romaria política

Uma romaria de prefeitos irá à Brasília, dia 3 próximo, pedir aos senadores que derrubem a MP 188 prevendo a extinção dos municípios com menos de 5 mil habitantes. Os gestores vão aproveitar a ida ao Congresso para tentar liberar emendas parlamentares, muito bem-vindas no ano eleitoral que se avizinha. Só de Sergipe deve ir um avião quase cheio, pois além dos gestores, também embarcará um time de vereadores, todos interessados nas gordas diárias pagas pelos contribuintes. Marminino!

Maconha legal

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) acredita na aprovação do Projeto de Lei de sua lavra autorizando a comercialização de remédios à base de maconha. Segundo ele, a aprovação da matéria beneficiará, entre tantos outros, quem sofre com enjoos e efeitos colaterais de tratamentos agressivos, como a quimioterapia. Certíssimo!

Caso de Polícia

O deputado federal Fábio Reis e seu irmão Sérgio – ambos do MDB – prestaram queixa à Polícia contra o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD). Ambos o acusam de espalhar mentiras para denegri-los junto aos lagartenses. Segundo os Reis, o adversário divulgou fake news dizendo que eles invadiram a Prefeitura de Lagarto quando, na verdade, ambos foram lá tentar falar com a prefeita Hilda Ribeiro (SD). Quer apostar uma mariola de goiaba como a queixa-crime não vai dar em nadica de nada? Ôxe!

Brinca com fogo

Pela enésima vez, a viatura Alta Plataforma Aérea do Corpo de Bombeiros de Sergipe travou ao ser acionada. Segundo a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros, felizmente o equipamento enguiçou durante um treinamento. A preocupação da entidade é que o problema volte a ocorrer durante um incêndio em que vidas humanas estejam em risco. Alguém precisa dizer ao comando do Corpo de Bombeiros que não se brinca com fogo. Crendeuspai!

E a greve continua

Os professores da rede estadual de Sergipe vão permanecer em greve, mesmo após a Justiça ter determinando sua ilegalidade. Reunida em assembleia, os educadores decidiram só retornar ao trabalho quando o governo retirar da Assembleia projetos que, segundo dizem, restringem direitos da categoria. Os grevistas garantem que as proposituras reduzem salários e acabam com o triênio. O governo nega tal maldade e apela pelo fim do movimento, que pode afetar o ano letivo dos alunos. Cruzes!

Queimando dinheiro

A Prefeitura de Cristinápolis vai ter que apertar o cinto para reduzir a despesa com servidores e comissionados. Segundo o Tribunal de Contas de Sergipe, aquele município está gastando 77,30% só com a folha de pessoal, bem acima dos 54% previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Como a Prefeitura contratou recentemente novos comissionados, a despesa com salários deve passar dos 80% da receita. Homem, vôte!

Orai por eles!

Mesmo este não sendo um ano eleitoral, políticos de A a Z vão dar com os costados na festa de Nossa Senhora do Desterro, padroeira de Japoatã. De amanhã até domingo, gente com ou sem mandato vai àquela cidade para se misturar aos brincantes, assistir missas e acompanhar a procissão. E como reza o figurino, os políticos manterão um olho na santa e o outro no eleitorado, afinal, nunca é demais fiscalizar o rebanho. Êh, vida de gado!

Conselho

Quer ficar rico rapidinho? É fácil: basta fazer um joguinho simples da Mega-Sena, que será sorteada neste sábado. Se acertar as seis dezenas, coisa muito fácil, você embolsa a bagatela de R$ 44 milhões. Acha pouco? Então fique aí sentado no trono de um apartamento, com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A República, em 27 de novembro de 1932.