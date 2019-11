Shoppings Jardins e RioMar Aracaju ampliam horário de funcionamento nesta sexta

29/11/19 - 06:50:12

Em virtude da Black Friday, os shoppings Jardins e RioMar, em Aracaju (SE), funcionam em horário especial no dia 29 de novembro. Na próxima sexta-feira, os dois principais centros de compras de Sergipe estarão abertos das 9h às 23h.

No sábado, 30 de novembro, as grandes lojas abrirão das 9h às 22h e demais lojas das 10h às 22h. No domingo, 1º de dezembro, as operações de alimentação e lazer funcionarão das 12h às 22h; âncoras e megalojas, das 13h às 21h; demais lojas, das 14h às 20h.

Roleta da Sorte

Além de aproveitar os descontos de até 70% ofertados pelas lojas, de 29 de novembro a 1º de dezembro, o consumidor tem a chance de ganhar prêmios instantâneos nos shoppings administrados pelo Grupo JCPM e NB Empreendimentos em Aracaju (SE). Neste ano, o Jardins e o RioMar Shopping brindam o público com a ‘Roleta da Sorte’.

A cada R$ 300 em compras realizadas em lojas do Shopping Jardins ou RioMar Aracaju, neste fim de semana (29 de novembro a 1º de dezembro), o consumidor tem direito a participar. Basta cadastrar as notas fiscais utilizando o aplicativo do shopping onde estão localizadas as lojas em que efetuou as compras. Se for contemplado, o cliente deverá acionar a roleta eletrônica instalada no shopping e tentar a sorte.

Juntos, o Jardins e o RioMar Aracaju irão distribuir 100 prêmios instantâneos. Confira o regulamento nos sites shoppingjardins.com.br e riomaracaju.com.br e não perca a chance de ganhar presentes incríveis como Smart TV 43 polegadas, smartphone Samsung, caixa de som bluetooth e headphone JBL, forno gourmet elétrico, cafeteira Três Corações, air fryer, parafusadeira, pipoqueira, sanduicheira e churrasqueira elétricas.

Foto: Divulgação

Assessoria de imprensa Lotti+Caldas Comunicação