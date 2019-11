Turistas em Sergipe receberão boas vindas em cartões-postais do Natal Iluminado

O período de final de ano é marcado pela elevação da ocupação dos hotéis de Sergipe, visto que os turistas desembarcam no estado para aproveitar o turismo de lazer proporcionado em Sergipe, terra acolhedora e hospitaleira com seus visitantes. Na programação dos turistas, as praias, mercados, centros de artesanato, cidades turísticas e os pontos turísticos da capital chamam a atenção dos visitantes. Pensando nisso, como a decoração especial do coração da cidade, o Natal Iluminado, também é alvo de visitações de turistas, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), distribuirá 10 mil convites em forma de cartão-postal para os turistas hospedados na rede hoteleira sergipana. Os postais serão colocados nos quartos dos hotéis e pousadas, sobre as camas dos hóspedes, no momento de sua chegada.

Os cartões postais impressos pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac contém uma mensagem de boas-vindas para os turistas que visitarem o estado, descrevendo as belezas naturais e atrativos turísticos e o nosso tradicional caranguejo, estimulando o turista a conhecer melhor o estado e visitar a decoração especial do Natal Iluminado, que estará dando brilho a Aracaju até o dia 06 de janeiro. A distribuição dos cartões foi acordada entre o superintendente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Maurício Gonçalves, e o presidente da ABIH, Antônio Carlos Franco.

