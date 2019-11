Uma discussão sem substância

O bloco dos chamados “novos na política”, que defende um outro formato para a prática de atuação junto à sociedade, cometeu ontem um tiroteio no grupo “Café com Política”. O grupo ainda não cabe em um velho Fusca, mas demonstra que pode agitar ambientes e até produzir um “belo auê”. O deputado Rodrigo Valadares (PTB) fez criticas ao senador Alessandro Vieira (Cidadania), que vem se mobilizando para lançamento de candidaturas às Prefeituras municipais, inclusive de Aracaju.

A reação foi do empresário Milton Andrade (Novo) que saiu em defesa do seu líder e criticou o deputado, que é de oposição e se lança à sucessão de Edvaldo Nogueira. Na realidade a preocupação é porque se faz alusão à delegada Daniela Garcia, que hoje está à disposição do Ministério da Justiça, em Brasília. O detalhe é que Daniela se recusa a entrar para a política e sequer se imagina disputando mandatos políticos. Tem sido bem assediada por liderança para isso, inclusive por Alessandro, mas rejeita de forma contundente.

Garcia tem um histórico parecido com o de Vieira em sua trajetória policial, até mesmo por indícios de perseguição quando esteve à frente da Deotap. Isso faz com que o grupo a veja como “imbatível” numa disputa à Prefeitura da Capital. Entre as novas lideranças há quem tenha certeza que ela “no fundo topa disputar o mandato majoritário em Aracaju no próximo ano”. Mas, quem conversa com ela mais diretamente, a vê irredutível em seu desejo de se manter delegada.

Além disso, o grupo liderado pelos “novos” não tem consistência política no Estado, mesmo com a participação de uma vereadora, Emília Correa, e de um senador, no caso o Alessandro. É que o formato de conquistas de novos filiados e da montagem de uma aliança bem estruturada se torna complicada, em razão de exigências para integrar uma coligação com excesso de pruridos, os quais não são bem adequados num ambiente em que jamais se preservou a virgindade.

Mas há informações que integrantes desse seleto bloco já começam a quebrar todas as arestas para conquistar filiados, mesmo que os partidos continuem individualizados em poucos nomes, à exceção do próprio Cidadania que vem do ex-PPS, partido que substituiu o PCB e tem à frente o também ex-comunista Roberto Freire. Aliás, por advir dessa legenda, alguns dos seus membros decantam a sigla como sendo de esquerda.

Ainda falta tempo para que se obtenha uma visão mais segura do que possa acontecer, mas não há perspectiva de que esse conglomerado consiga empolgar o eleitorado e eleger um prefeito da Capital, embora há prenúncio de novos tempos no ar, que não deixam qualquer preocupação aos velhos políticos de guerra, principalmente porque, de alguma forma, os novos estão, direta ou indiretamente, ligados ao presidente Bolsonaro e vocacionados à direita.

Jantar com deputados

O governador Belivaldo Chagas (PSD) jantou ontem com deputados estaduais da base aliada, em uma sala reservada no Palácio Olimpio Campos (Museu), no centro da cidade.

*** Belivaldo informou que vai enviar o projeto de reforma da previdência do Estado e prestou esclarecimentos sobre os dois projetos da Educação que já estão na Assembleia.

Zezinho sobre o PT

O deputado Zezinho Guimarães disse, ontem, que o PT está dando um tom estratégico no atual momento, mas joga para o futuro: “agora, não tem responsabilidade sobre nada”.

*** – Na situação calamitosa que o Estado está, o PT não admite mudanças que exijam sacrifícios, disse.

*** Segundo ainda Zezinho, “o PT precisa se conscientizar que do remédio amargo ele tem que tomar. Não pode apenas reclamar”.

Sobre a agricultura

Zezinho Guimarães lembrou que desde o Governo Déda é o PT que “comanda a Agricultura”, mas é esse setor que expõe “situação alarmante no seu desempenho. Não tem um único projeto, exceto o milho”.

*** Segundo Zezinho registra-se queda na produção do leite e um recuo na lavoura de cana, coco e mandioca.

*** Acrescenta que safra do milho pode ser recorde, “protagonizada por investidores”. Diz ainda que “nessa área o PT precisa acordar, porque Sergipe tem que mudar”.

Vai para o DEM

Sobre mudança partidária, Zezinho Guimarães deixa bem claro: “só não vou para o DEM se não me quiserem e não me ouvirem”.

***Tem andado com o presidente estadual do partido, José Carlos Machado, e participou de reunião com a senadora Maria do Carmo, em Brasília.

*** Acha que o DEM tem um pilar – D. Maria – e nós precisamos atrair pessoas para a legenda.

Nada republicano

Zezinho Guimarães falou ainda sobre a questão das emendas. Ele acha que a senadora deve sempre direciona-las com objetivo de fortalecer o DEM: “se não forem usadas adequadamente, ficaremos todos de mãos atadas”.

*** O deputado ensina que “ser republicano demais não dá certo”. E conclui: “quem muito abraça, pouco aperta”.

Ter ou não ter

O Partido dos Trabalhadores terá encontro hoje para discutir data de posse dos presidentes de diretórios municipais e Estadual e debater sobre as eleições municipais na capital e no interior.

*** O presidente regional do partido, deputado João Daniel, disse que sobre eleição em Aracaju “nada está certo. Pode ter, não ter, ou apoiar a reeleição de Edvaldo Nogueira”.

*** Para apoio a Edvaldo, o PT deve reivindicar a indicação da vice.

Outra posição

Em Brasília, entretanto, um ativo integrante do PT Nacional revelou a um parlamentar por Sergipe que a legenda teria sim candidato à Prefeitura de Aracaju.

*** Acenou para o nome de Eliane Aquino e sinalizou que pode se aliar ao PSB.

Outras siglas

Outros partidos que também integram o bloco de apoio a Edvaldo Nogueira também só darão apoio em caso de participação na chapa, que só pode ceder a vice.

*** É o caso do PSD e do PP. O PSC também pode apoiar Edvaldo, mas não o fará por mera posição política.

Sabe atirar também

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) dá sinais de que amedronta setores da direita e esquerda. Desde ontem que vem sendo tratado com bombardeios de alguns que se julgam seus adversários.

*** Um alerta: o Alessandro sabe atirar também. E bem!

Rodrigo e Emilia

Ontem, o deputado Rodrigo Valadares (PTB) disse que o senador Alessandro Vieira blefa ao imaginar candidatura da delegada Daniela Garcia à Prefeitura de Aracaju: “ele sabe que ela (Daniela) não deixará o Ministério da Justiça”, diz.

*** Rodrigo se lança candidato a prefeito ao dizer que “a mim e à Emília [Correa] ele não irá apoiar”.

Mantêm conversa

Emília Correa integra o grupo de Alessandro pelo Patriota e também conversa muito com Daniela Garcia por telefone e/ou pessoalmente sobre a sucessão municipal em Aracaju.

*** De vez em quando Emília dá uma escapulida e vai conversar com Rodrigo em seu gabinete na Assembleia.

Milton no embate

O empresário Milton Andrade (Novo), animado em participar do debate político, disse ontem que Rodrigo Valadares não integra o bloco e fica sem legitimidade para tratar sobre ações do grupo.

*** Admite que o comportamento dele em relação a Alessandro é porque sabe que não terá apoio para uma candidatura a prefeito de Aracaju.

Jackson e Fábio

O ex-governador Jackson Barreto e o deputado federal Fábio Reis, ambos do MDB, terão encontro hoje em Lagarto. Vão falar sobre eleições municipais no Estado.

*** Jackson sugere um melhor entrosamento do partido, para o seu fortalecimento na indicação de candidatos municipais. Essa será a pauta…

Põe gosto ruim

Semana passada o deputado Fábio Reis conseguiu R$ 9 milhões, via Codevasf, para Lagarto. A Prefeitura precisa apenas dá autorização para uso do solo.

*** Uma reunião que teria hoje com o secretário do Planejamento foi adiada para a próxima semana. A sinalização é de que a Prefeitura bota gosto ruim nos recursos.

Em São Francisco

O vice-presidente nacional do PT, Marcio Macedo, esteve ontem em Amparo do São Francisco na caminhada e comício da candidata à prefeita Alba Nascimento e da vice Dêda de Elder (PT).

*** Na quinta-feira foi o encerramento da campanha para a eleição suplementar do município, que será realizada no domingo.

Fernando fotógrafo

A coluna Plenário desta sexta-feira é dedicada ao repórter fotográfico Fernando Silva, falecido ontem. Carioca, Fernando fez de Sergipe a sua terra.

*** Profissional competente, companheiro de todas as horas, sentia-me à vontade ao trabalhar a seu lado. Fica sua marca no jornalismo fotográfico.

Um bom bate papo

Não mentir – Subtenente Edgard diz: “prefiro ser criticado por falar o que penso, do que ser politicamente correto, ou seja, mentir”.

Natal com luz – Acendem-se hoje as luzes do Natal Iluminado na Praça Fausto Cardoso, montado pela Fecomércio. A praça é atração no período natalino.

Nome cotado – O ex-deputado Sérgio Reis (MDB) é um nome citado pelo grupo para ser candidato a prefeito de Lagarto.

Daniela prefeita – O grupo que fala na implantação da nova política ainda sonha com a candidatura da delegada Daniela Garcia à prefeita de Aracaju.

Chamado papelão – Diz o colunista Kennedy Alencar: Ao se unir à posição majoritária que o derrotou no STF, Dias Toffoli faz o chamado papelão.

Expansão política – Começa a circular informações de que o ex-deputado federal André Moura está empolgado com a sua expansão política no Rio de Janeiro.

Mantém vínculo – André Moura tem deixado bem claro que o seu vínculo político é Sergipe e não deixará o Estado mesmo que seja para o Rio.

Tentar mandato – Aliás, a filha de André, Yandra Moura tem representado o pai em atos nos municípios. Não é difícil tentar um mandato futuramente.

Cheque especial – A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), se manifesta contra as recentes medidas anunciadas pelo governo para limitar os juros do cheque especial.