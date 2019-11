Uninassau Aracaju realiza Meetup Gamer; evento reúne acadêmicos e público externo

29/11/19 - 11:02:15

Evento contará com mesas-redondas sobre games digitais, imersão e experiências cosplay

Por: Suzy Guimarães

Acontece no sábado (30), das 8h às 12h, no auditório da Faculdade UNINASSAU Aracaju, o MEET UP GAMER. O evento realizado pelo curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – ADS, tem por objetivo, organizar grupos com interesses semelhantes relacionados a jogos digitais. As inscrições continuam abertas pelo site: extensão.uninassau.edu.br.

A programação do MEETUP GAMER contará com mesas-redondas sobre games digitais, imersão e experiências cosplay com temática de jogos. A coordenação do evento é da professora da IES, Izabella Rezende, responsável pelo curso de ADS.

“Viabilizar os encontros com network direcionado ao público que gosta de jogos digitais é muito importante. Estaremos ofertando aos participantes jogos antigos e novos, incluindo alguns que marcaram época como Mario Brother, Bomberman, e os mais recentes que estão em alta como League of Legends, Yu-gui-oh e muitos outros”, disse Izabella.

Ela ainda ressaltou que eventos dessa natureza têm atraído uma quantidade expressiva de público externo, além de comunidades acadêmicas de diversas instituições. “Eventos que incluem jogos têm sido muito disputados. Os interessados em tecnologia, jogos e diversão tem comparecido de forma assídua a esses encontros”, destaca.