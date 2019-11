Abertas as inscrições para Jovens Protagonistas das escolas de Ensino Médio

Os gestores que desejam inscrever seus estudantes para atuar como Jovem Protagonista (JP) do Programa Escola Educa Mais nas unidades de Ensino Médio em Tempo Integral já podem fazê-lo, no período de inscrição que começa nesta sexta-feira (29), e se estende até o dia 4 de dezembro. A inscrição deve ser realizada por um membro da equipe gestora da unidade de ensino e, para cada jovem que deseja atuar, será necessário que o membro da gestão realize nova inscrição.

Cada unidade de ensino poderá inscrever a quantidade de jovens que achar adequada. Serão selecionados 15 Jovens Protagonistas (JPs), e será gerado cadastro de reserva para atuarem como formadores do Programa Escola Educa Mais. Os estudantes selecionados comporão um quadro de formadores para o ano de 2020. Todo processo de seleção passará por análise criteriosa de perfil e capacidade organizacional do Núcleo Gestor das Escolas de Tempo Integral (NGETI).

“Todo aluno que está no Ensino Médio Integral é um jovem protagonista. Estamos lançando a inscrição para formar um grupo de 15 jovens protagonistas para atuarem em 2020. O Instituto de Corresponsabilidade pela Educação estará vindo aqui nos dias 9 e 10 de dezembro para formar esses jovens, que depois irão a outras unidades de ensino apoiar o protagonismo. Eles irão conduzir o acolhimento dos novos alunos no início do ano, promover formações em ações protagonistas, entre outras ações”, explicou Sara Karenine, coordenadora pedagógica do NGETI.

Para a seleção, os critérios analisados serão:

– Estudantes matriculados nas 1ª e 2ª séries do Ensino Médio;

– Estudantes com a garantia de acompanhamento de um responsável da equipe escolar;

– Estudantes que apresentam bons desempenhos cognitivos e socioemocionais;

– Estudantes que desenvolvem práticas protagonistas dentro e fora da escola.

Para se inscrever, é necessário acessar este link

