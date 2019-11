CAIXA ESTENDE HORÁRIO DE ATENDIMENTO NA SEMANA DA NEGOCIAÇÃO E ORIENTAÇÃO

30/11/19 - 07:24:28

De 2 a 6 de dezembro, 27 agências funcionarão das 10h às 20h. Banco oferece até 90% de desconto na renegociação de dívidas

A CAIXA participa, de 2 a 6 de dezembro, da Semana da Negociação e Orientação Financeira, evento promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em parceria com o Banco Central. Durante o período, todas as agências da CAIXA vão promover condições especiais de renegociação de dívidas, pela campanha Você no Azul. Nas capitais, 27 agências do banco funcionarão em horário estendido, das 10h às 20h. Nessas unidades, a partir das 16h, o atendimento será exclusivamente ao público que deseja receber orientação financeira e renegociar suas dívidas.

Para o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, a ação reforça o compromisso do banco em promover a inclusão financeira e oferecer crédito de forma sustentável. “A Semana da Negociação e Orientação Financeira é uma excelente oportunidade para os clientes ficarem em dia com seus compromissos financeiros. Além das condições especiais para renegociação, eles terão à disposição consultoria financeira, com orientações para utilização de crédito de forma planejada, considerando seu momento de vida”, ressalta.

Campanha Você no Azul:

A Você no Azul é a campanha para renegociação de dívidas de créditos comerciais para pessoas físicas e empresas. Engloba cerca de três milhões de clientes, proporcionando facilidades para regularização de débitos com atraso superior a 360 dias com descontos que variam entre 40% e 90% para liquidação à vista, conforme a situação dos contratos e o tipo de operação de crédito.

A CAIXA possui ainda outras alternativas de negociação. No crédito comercial é possível unificar os contratos em atraso e parcelar em até 96 meses, realizar uma pausa no pagamento de até uma prestação vencida ou a vencer ou ainda efetuar a repactuação de dívida, com possibilidade de aumento do prazo.

Para os contratos habitacionais, os clientes podem pagar uma entrada e incorporar as demais parcelas em atraso, realizar acordo com um pagamento inicial ou utilizar o saldo do FGTS para reduzir em até 80% o valor de 12 prestações, inclusive até três prestações atrasadas. As condições variam de acordo com as características do contrato e tipo de operação.

A campanha tem vigência até 31 de dezembro, e os clientes poderão ser atendidos por meio dos sites www.caixa.gov.br/vocenoazul e www.negociardividas.caixa.gov.br , pelo telefone 0800 726 8068 opção 8, nos perfis da CAIXA no Facebook (facebook.com/caixa), Twitter (twitter.com/caixa), nos caminhões “Você no Azul”, além das agências. Para dívidas relativas a financiamentos de imóveis, os clientes contam ainda com a possibilidade de renegociação pelo serviço Habitação na Mão do Cliente, nos telefones 3004-1105 (capitais), opção 7, ou 0800 726 0505 (demais cidades).

Assessoria de Imprensa da CAIXA