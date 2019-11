CONSÓRCIO PÚBLICO APRESENTA PL NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

30/11/19 - 06:00:55

O Consórcio Público do Agreste Sergipano (CPAC) esteve presente na sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo do Brito, na última quinta-feira (28), para apresentar o Projeto de Lei do Executivo Municipal, pertinente à doação do prédio do antigo matadouro para o CPAC, onde funcionará o Centro Regional de Triagem de Materiais Recicláveis.

O Consórcio realizará reforma e adequações necessárias no local, além de equipar com prensa, balança e mesas de triagem. Na sessão, o CPAC fundamentou o projeto aos vereadores. ” A funcionalidade da Central de Triagem é uma atividade lucrativa e inclusiva dos catadores, gerando emprego e renda, também auxilia na conscientização da população para o descarte adequado de resíduos sólidos”, certificou o superintendente do Consórcio Público, Evanilson Santana.

A área do Centro de Triagem é destinada para operação e abrange as etapas de recepção, triagem, pesagem e armazenamento de materiais recicláveis. ” Vamos efetivar metas e fiscalizar o novo Centro de Triagem em Campo do Brito”, assegurou o superintendente.

Fonte e foto Innuve Comunicação