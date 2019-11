ESTAMOS PERDENDO A NOSSA IDENTIDADE E REFERÊNCIA, DIZ VEREADOR DE PROPRIÁ

30/11/19 - 06:00:49

Com bastante tristeza o Presidente da Câmara Municipal de Propriá, Aelson Santos (PSD), recebeu a confirmação de fechamento do escritório de Ministério do Trabalho na cidade ribeirinha.

“Um retrocesso para a nossa cidade”, lamentou. De acordo com o parlamentar, o momento é de avançar na busca da qualidade nos serviços nas repartições públicas. E, de forma contraditória, o escritório que atende toda a região do Baixo São Francisco com a emissão de carteiras de trabalho é fechado.

“Falta compromisso com o desenvolvimento do nosso município. Estamos perdendo tudo, a Receita Federal deixou de ser agência para tornar-se um posto, o INSS em estágio avançado para fechar as suas portas. Não vamos ficar com nada absolutamente”, ressaltou.

O vereador revelou que já entrou em contato com o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) para buscar sua intermediação para a resolução dessa situação.

“Daqui à uns dias, Propriá pode fechar as portas. Sinceramente, não sei o que está acontecendo. Estamos perdendo a nossa identidade e referência”, concluiu.

Da assessoria