FECOMÉRCIO E PREFEITURA DÃO INICIO À PROGRAMAÇÃO NATALINA EM ARACAJU

30/11/19 - 06:19:21

O brilho, a magia e a beleza das luzes natalinas tomaram conta do Centro de Aracaju. O prefeito Edvaldo Nogueira e o presidente da Federação do Comércio de Sergipe (Fecomércio-SE), Laércio Oliveira, acenderam 1,5 milhão de pontos de iluminação, na noite desta sexta-feira, 29, nas praças Fausto Cardoso e Olímpio Campos, dando início à programação do Natal Iluminado na capital sergipana. A decoração, que será mantida pelos próximos 38 dias, conta com a Casa do Papai Noel, um túnel iluminado, um presépio e um carrossel.

“O acendimento das luzes do Natal Iluminado representa três aspectos importantes. O primeiro é o da comemoração. De comemorarmos as vitórias, fazermos um balanço do ano e vermos o quão longe chegamos. A segunda é o de embelezar a cidade com as luzes da esperança, reacendendo nos corações dos aracajuanos todos os bons sentimentos que esse período nos traz. E o terceiro é o de tornar Aracaju um pólo de atração turística, gerando emprego, renda e melhorando a qualidade de vida. É isso que representa essa linda decoração. Declaramos, oficialmente, aberto o Natal Iluminado de Aracaju”, enfatizou o prefeito.

Edvaldo também destacou que o evento, no Centro da capital, se tornou fundamental para o aquecimento do comércio, nos últimos três anos. “Esse é um grande desafio que propomos e que tem dado certo. É o projeto que está por trás desta ação porque toda essa programação atrai não somente turistas, mas também os aracajuanos, sergipanos, ao Centro da cidade. É uma movimentação que colabora, de maneira significativa, para o desenvolvimento da nossa capital”, declarou o gestor.

Ao recepcionar o Papai Noel, ao lado de Laércio Oliveira, o prefeito caminhou pelos calçadões em direção à praça Fausto Cardoso. Durante todo o trajeto, Edvaldo foi bastante cumprimentado pela população, que elogiou a iniciativa e aprovou a decoração do Centro. Após a caminhada, o gestor e o presidente da Fecomércio se dirigiram ao palco, quando se deu o acendimento oficial das luzes do Natal Iluminado de Aracaju.

“É um local para as pessoas serem felizes. Todos os parceiros se irmanam nesse propósito para fazer isso acontecer. Estamos muito felizes de, ao lado da Prefeitura, fazer esse Natal Iluminado tão bonito que vai emocionar crianças e adultos. Além de todos esse espetáculo teremos uma grande programação. Temos o carrossel, lembrando o Carrossel de Tobias, e atrações das mais diversas possíveis. Então convido a todas as pessoas para verem de perto essa beleza que está o nosso Natal Iluminado”, afirmou Laércio Oliveira.

Novidades

Com um número recorde de pontos de luz, o Natal Iluminado do Centro neste ano foi estendido à praça Olímpio Campos, com a criação de novos espaços de interação, como o carrossel e o túnel iluminado, e de contemplação, como o presépio e as grandes estrelas. Além disso, uma vasta programação cultural foi preparada. O cantor sergipano Sena fez o show de abertura.

Outros artistas passarão pelo palco da festa ao longo do mês, como Antônio Rogério e Chico Queiroga (dia 6), Silvio Soul (dia 7), Pedro Luan (dia 14), Mamah (dia 15) e a cantora gospel Fernanda Brum (dia 13). Oficinas de arte, aulas de ritmos, palestras educativas e de saúde e apresentações de bandas, corais, orquestras, grupos folclóricos e de dança completam a programação.

O pequeno Pedro Miguel estava muito feliz com a iluminação pública. É a primeira vez que ele acompanha o acendimento das luzes do Natal Iluminado. “Achei muito bonito. Estou muito feliz de estar aqui”, declarou.

Convênio

Pelo convênio, firmado pelo terceiro ano seguido, a Fecomércio ficou responsável pela decoração. Já à Prefeitura coube garantir a infraestrutura necessária à realização do evento, assim como a organização dos espaços com pintura dos coretos; paisagismo nos canteiros das praças; reparo das pedras portuguesas; serviços de poda; reorganização de ambulantes; pintura de guias e limpeza dos calçadões. A gestão de Aracaju também garantirá a segurança da população, por meio da Guarda Municipal, e a organização do trânsito das ruas próximas, com a SMTT.

Natal com Mobilidade

Outro ponto de destaque da noite foi o início da circulação de seis ônibus do transporte coletivo decorados para o período natalino. A ação faz parte do “Natal com Mobilidade”, fruto de uma parceria entre a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp). Além de estarem integrados ao serviço de transporte coletivo, os veículos decorados servirão para o deslocamento de crianças atendidas por entidades filantrópicas para o Natal Iluminado do Centro.

No lançamento, crianças assistidas pelo Lar de Zizi, Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) e Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia de Sergipe (Avosos) foram transportadas pelos ônibus decorados. De 30 de novembro a 5 de janeiro de 2020, os veículos do projeto serão utilizados nas seguintes linhas: Unit/Centro, Eduardo Gomes/Centro, Maracaju/DIA, Santa Maria/Mercado, Santa Tereza/Industrial e Augusto Franco/Beira Mar.

