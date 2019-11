FINALIZADOS JOGOS DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL DO SERGIPANO SUB-17

30/11/19 - 07:49:46

Os jogos de ida do Campeonato Sergipano SUB-17, foram finalizados na tarde desta quinta-feira (28) com cinco partidas. Os confrontos dessa fase tiveram início ontem e serão encerrados no domingo. Ao todo16 clubes estão na briga por oito vagas nas quartas de final do Sergipano SUB-17.

Falando dos confrontos desta quinta-feira, destaque para a vitória do Sergipe diante da forte equipe do Santos de Boquim. Outra importante conquista foi do Lagarto contra o Vital e a goleada do Olímpico no Itabaiana. Acompanhe os detalhes dos resultados:

Flusão 1×1 Estanciano, estádio Wellington Elias, em N. Sra do Socorro

Santos 0x1 Sergipe, estádio do Sesi, em Boquim

Vital 0x2 Lagarto, estádio municipal de Itaporanga D’ajuda

Olímpico 5×0 Itabaiana, estádio Souzão, em Itabaianinha

Aracaju 1×1 Rosário Central, estádio Velho Chico, em Neópolis

Os jogos de ida tiveram início ontem com três jogos. Confira os resultados:

Espírito Santo 1×1 Sete de Setembro, CT Flair Play, em Aracaju

Real Sergipe 0x1 Confiança, CT Santa Maria, em Aracaju

Independente 0x0 Nova Geração, estádio municipal de Laranjeiras

Os jogos de volta das oitavas de final serão realizados nesta sexta-feira (29), sábado (30) e domingo (01) aonde serão conhecidos os classificados para a terceira fase do Campeonato Sergipano SUB-17. Acompanhe os detalhes:

Sexta-feira (29/11)

15h – Confiança x Real Sergipe, SESI do DIA, em Aracaju

sábado (30/11)

09h – Sete de Setembro x Espírito Santo, CT Santa Maria, em Aracaju

10h – Nova Geração x Independente, estádio municipal, em Pirambu

Domingo (01/12)

15h – Rosário Central x Aracaju F.C, estádio Resendão, em Rosário do Catete

15h – Estanciano x Flusão, estádio Augusto Franco, em Estância

15h – Sergipe x Santos, estádio João Cruz, em Barra dos Coqueiros

15h – Lagarto x Vital, CT do Lagarto F.C, em Lagarto

15h – Itabaiana x Olímpico, Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Informações e foto FSF