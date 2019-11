O avanço do diagnóstico do Câncer de Próstata foi tema do Almoço Somese

30/11/19 - 07:35:06

Como ainda estamos no novembro azul, mês de conscientização do câncer de próstata, a Sociedade Médica de Sergipe (Somese) recebeu como convidados nessa quinta-feira, 28, Dra. Sara de Melo Macedo Santana, Especialista em Medicina Nuclear e Radiologia, médica da Climedi e docente da Unit e o Dr. Marcel Magalhães Alves Gama, Médico Assistente do HU-UFS e HUL-UFS, Radiologista e médico da Climedi.

Na oportunidade, os convidados debateram sobre o tema: “O avanço do diagnóstico do Câncer de Próstata através das biópsias pela Fusão com Ressonância e PET-PSMA mudando a estratégia terapêutica”.

De acordo com o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, a palestra dos especialistas foi esclarecedora no tocante à realização de exames e tratamentos para o câncer de próstata. “Os colegas estão de parabéns pela brilhante explanação e propriedade sobre o assunto abordado”, destacou Dr. Aderval.

Para a Dra. Sara de Melo, poder falar um pouco sobre PET-PSMA é muito importante, diante do aumento no número de casos de câncer de próstata. “Esse exame veio para mudar um pouco o rastreamento dos pacientes com câncer de próstata porque antes era voltado somente para a ressonância e, lesões menores, não eram vistas nos morfológicos. Hoje, temos mais condições de avaliar esses pacientes, através do PET-PSMA”, esclareceu Dra. Sara.

O Dr. Marcel Magalhães explicou que o objetivo da palestra foi mostrar a importância da ressonância magnética na próstata para detecção precoce do câncer. “Mostramos como a biópsia de próstata com fusão de imagens e com ressonância é extremamente importante para a detecção desse tipo de câncer. Essa novidade que trouxemos para Sergipe vem incrementar e, melhorar ainda mais, o diagnóstico precoce e a cura dos pacientes”, pontuou Dr. Marcel.

A cardiologista e presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de Sergipe (SBC), Sheyla Ferro, afirmou que é com muito orgulho que vê Sergipe com grau de acurácia tão boa. “A Climedi sempre foi uma casa pioneira, e sempre busca o melhor para os sergipanos nesse fase de diagnóstico tão importante como o câncer de maior incidência no país”, argumentou Dra. Sheyla.

Segundo o 1º Vice-Presidente da Somese, Dr. Hesmoney Santa Rosa, é muito importante destacar esse tema porque estamos no mês de novembro, momento em que, fazemos uma campanha sobre a prevenção do câncer de próstata. “A Climedi traz novos exames e perspectivas no diagnóstico e tratamento do câncer de próstata e é importante divulgarmos para a sociedade em geral”, explanou Dr. Hesmoney.

Fonte e foto assessoria