SECRETÁRIO DIZ QUE É FAKE NEWS PESQUISA DIVULGADA PELA OPOSIÇÃO EM SOCORRO

30/11/19 - 09:11:48

Secretário diz que é FAKE NEWS pesquisa divulgada pela oposição e que aprovação do prefeito Padre Inaldo cresce, graças às obras e a aplicação do dinheiro público com responsabilidade e honestidade

O Secretário de Comunicação de Nossa Senhora do Socorro, jornalista Renato Nogueira, desmentiu categoricamente que a administração municipal tenha encomendado qualquer pesquisa de avaliação do desempenho do prefeito Padre Inaldo.

Segundo ele, A matéria que está circulando nas redes sociais não passa de mais um FAKE NEWS, dentre tantos outros, originados por cabos eleitorais da oposição, seguindo a orientação dos seus líderes. Na verdade, conforme Renato, o que existe de verdade é o desespero de quem passou vários anos no comando do município e deixou milhões em dívidas, obras inacabadas e gastou o dinheiro público com irresponsabilidade.

O Secretário disse ainda, que, ao contrário do que a falsa matéria tenta passar para a população, a cada dia que passa aumenta a aprovação da atual gestão em função das diversas obras realizadas e em andamento no município.

Renato citou como e exemplo a construção de quatro creches, Unidades Básicas de Saúde, pavimentação, construção de casas populares, construção da UPA no Jardim, reforma de escolas, postos de saúde e praças. “Além de tudo isso, o prefeito Padre Inaldo tem valorizado o servidor com pagamento em dia, reajuste acima da inflação, criação de uma gratificação para ajuda de transportes e cursos, dentre outros benefícios, como a construção de 300 casas destinadas a eles.

Por fim, Renato Nogueira ainda citou o projeto Socorro em Ação que está percorrendo várias comunidades com a oferta de inúmeros benefícios para a população. “Ao contr!rio da oposição, a administração do prefeito Padre Inaldo trata o dinheiro público com responsabilidade e honestidade. Agora mesmo ele anunciou a realização das obras do Novo Horizonte, onde os moradores finalmente realizarão o sonho de terem as ruas pavimentadas, com esgotamento sanitário. “Aliás essa mesma comunidade foi enganada pela gestão passada, que recebeu recursos e não realizou as obras. Até hoje não explicaram o que fizeram com 13 milhões de reais que foram gastos, sem que a obra fosse fealizada”, explicou Renato. Por tudo isso a APROVAÇÃO do desempenho do prefeito Padre Inaldo cresce a cada dia, bem ao contrário do que dizem as matérias e pesquisas falsas divulgadas pela oposição, finalizou.