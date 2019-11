SMTT altera trânsito nas avenidas Beira Mar e Santos Dumont neste sábado, 30

30/11/19 - 06:46:10

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que, neste sábado, dia 30, haverá alteração temporária no trânsito da capital, devido à realização de dois eventos: uma caminhada na avenida Beira Mar e uma corrida de rua na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia.

Para minimizar o impacto no trânsito e garantir a mobilidade da população, a SMTT bloqueará, temporariamente, alguns trechos dessas duas avenidas e agentes de trânsito atuarão na região para auxiliar o tráfego e orientar os condutores. A interdição na avenida Beira Mar ocorrerá gradativamente a partir das 14h, no sentido Sul da via.

A concentração da caminha partirá da praça Getúlio Vargas (Minigolfe) e seguirá pela avenida Beira Mar até o Parque da Sementeira no sentido Norte/Sul, e entrará na avenida Jornalista Santos Santana, onde haverá um desvio de trânsito na rotatória. A previsão é de que o trânsito seja totalmente liberado às 19h.

Já na Orla da Atalaia, o bloqueio será feito a partir das 15h, no sentido Norte da Santos Dumont, a partir da rotatória que dá acesso à rua Deputado Clóvis Rollemberg (próximo ao antigo Hotel Parque dos Coqueiros) até o Oceanário.

O sentido Sul da via estará livre e o condutor que partir da Coroa do Meio em direção à Passarela do Caranguejo transitará normalmente. O desvio do trânsito será pelas ruas Cláudio Rollemberg e a Niceu Dantas. A previsão é de que o trânsito seja totalmente liberado às 18h30.

Transporte Público

Durante o período de realização da caminhada na avenida Beira Mar, as linhas de transporte público que circulam pela região terão seus itinerários alterados temporariamente. São elas:

200-2-Circular Indústria e Comércio 02;

709- D.I.A/Centro (Via Clínicas);

003-João Alves/Orlando Dantas;

035-Terminal Rodoviário/Nova Saneamento;

310-Terminal Rodoviário/Shopping RioMar;

008-Porto Sul/Bairro Industrial;

051-Atalaia/Centro;

100-CS1-Circular Shoppings 01;

310-Terminal Rodoviário/Shopping Rio Mar;

702-Augusto Franco/Beira Mar;

004-Santa Maria/Mercado;

409-Riomar/D.I.A.;

410-Inácio Barbosa/Jardins/D.I.A;

007-Fernando Collor/Atalaia;

701-Jardim Atlântico/Centro;

717-Mosqueiro/Centro;

Já na Orla da Atalaia, a partir das 15h, as seguintes linhas de transporte público que circulam pela região terão seus itinerários alterados temporariamente:

600-2- Circular Praias 02;

008- Porto Sul/ Bairro Industrial;

051- Atalaia/ Centro;

100 CS2- Circular Shopping 02