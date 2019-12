Autoridades prestigiam homenagem a Abrahão Crispim de Souza

O vereador Zé Valter (PSD) representou a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) na solenidade de inauguração do busto in memorian do ex-vereador da capital e sindicalista, Abrahão Crispim de Souza. O evento aconteceu na sexta-feira, 29, na Praça do conjunto Chiara Lubitch, em Itabaiana.

Destacando a atuação do homenageado, o vereador foi enfático. “Convivi por vários anos com Abrahão Crispim, meu conterrâneo daqui de Itabaiana, cidade que ele movimentou culturalmente. Dedicou sua vida a favor da defesa dos direitos dos trabalhadores”, frisou Zé Valter.

O filho do homenageado frisou um pouco da carreira que levou seu pai a conquistar tamanha honraria. “Meu pai foi muito intenso em tudo que fez. Ele era uma pessoa inquieta, aguerrida, dinâmico e bastante produtivo, além de ter sido um pai amoroso e esposo afetuoso, enfim, um homem admirável”, disse Abrahão Crispim Filho.

O ex vice-governador e ex-prefeito, José Carlos Machado, ressaltou alguns momentos que conviveu ao lado do seu primo, Abrahão Crispim. “Toda vez que ele vinha em Itabaiana ele visitava minha mãe e ela dizia que de todos os sobrinhos era ele quem ela mais gostava. Digo para os filhos que vocês podem se orgulhar de dizer que são filhos de Abrahão”.

Membro da Academia Itabaianense de Letras e confrade do homenageado, o escritor Antônio Saracura ressaltou a contribuição que Abrahão Crispim deixou para a sociedade. “Após ficar exposto durante a 5ª Bienal do Livro de Itabaiana, o busto veio ocupar um lugar de destaque aqui na Praça do Chiara Lubitch em sinal da grande pessoa que foi Abrahão para a cidade”.

Presenças

Também participaram da solenidade o ex vice-governador e ex-prefeito, José Carlos Machado;; o ex-vereador da Capital, Antônio Samarone; o representante da Academia Sergipana de Letras, Domingos Pascoal, e o representante da Academia Itabaianense de Letras, Antônio Saracura.

Homenageado

Abrahão Crispim de Souza foi vereador de Aracaju (1993/1996), membro efetivo da Academia Itabaianense de Letras, professor, radialista, jornalista, líder estudantil, dentista e presidente do Sindicato dos Bancários de Sergipe.

